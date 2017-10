Hai, fată, în bambu!

În măruntaiele Mamaiei, o excrescență albă, sub forma unui cort alb. Pe bulevard, în fața cortului, n-ai loc să arunci un ac. Mai ales în week-end. După ce că singura cale rutieră din stațiune este strangulată ca un colon constipat, o bandă din cele trei de pe sens este cucerită de niște OZN-uri ce răspund la nume prețioase precum Cayenne, Lexus, Q7 etc. De prisos să mai spunem că, pe restul șoselei, celelalte mașinuțe se târăsc în cel mult viteza a doua, cu motoarele aproape de punctul de fierbere și șoferi cu ochii injectați. La intrarea în templu, fâlfâie câteva pitulici sclipicios-unsuroase pe care strălucesc litere de-o șchioapă: D, G, U, C, I, A, V, L. Sunt atârnătoarele, pe cale să facă rost de câte-un flaușat lucrat bine la sală, pensat nevoie mare și care miroase ca 500 de euro, un exemplar masculin care să le plătească 50 lei intrarea și să le ofere un cico. Pațachinele (apropo, mulțumim pitzipoanca.org pentru existență!) sunt gata să desfacă cracii la primul cocktail, să-și facă poze cu mobilul în decorul alb-negru-argintiu alături de flaușat și apoi, odată ajunse în camerele lor decorate cu maimuțoi de pluș și milieuri, să-și pună imaginile pe Hi5. Ca să crape dușmancele de ciudă, fir’ar mama lor! Nu mă credeți? Dați o tură prin zona respectivă într-o seară. Poate veți avea șansa nesperată de a prinde imaginea zilei, cum am pățit-o eu de curând: două blonde învârtindu-se ca niște gâște decapitate în jurul unei decapotabile negre, cu avariile pornite, staționând în mijlocul străzii. Pariez că erau în stare să lase caleașa exact acolo, să-și potrivească țâțele siliconate la același nivel și să se lanseze în masa de trupuri fremătânde care așteptau să intre în cort. Noroc cu un polițai pe două roți, care le-a deschis ochii și calea către marginea șoselei, unde au înțepenit cu tot cu convertibila. Ah, vedea-v-aș cu caracatița pe roată! Sunt prințesele de bambus, sunt băiețașii cu freze mohawk și ochelari cât juma’ de meclă, cu cardul alimentat de tata, sunt vlăstarele națiunii! Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie…