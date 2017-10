Guvernul a alocat 70 milioane de lei pentru minorităţile naţionale din România

Pentru 2009

Guvernul a alocat 70 milioane de lei pentru minoritățile naționale din România

Reprezentanții minorităilor naționale cu prezență în Parlamentul României au fost prezenți la începutul săptămânii trecute la București, unde a avut loc ședința Consiliului Minorităților Naționale. Întâlnirea a fost una foarte importantă deoarece cu această ocazie s-au împărțit și banii care vor reveni anul acesta fiecărei comunități cu reprezentare în Parlament. Bugetul Asociației Italienilor din România RO.AS.IT. se ridică anul acesta la suma de 1.468.190 lei, cel al Asociației Liga Albanezilor din România la 1.225.260 lei, al Asociației Macedonenilor din România la 1.670.620 lei, în timp ce Asociația Partida Romilor “Pro-Europa” a primit la împărțeala de săptămâna trecută 9.867.130 lei. Comunitatea Rușilor Lipoveni din România are anul acesta la dispoziție 3.835.620 lei, Federația Comunităților Evreiești din România își va susține activitatea încadrându-se în bugetul total de 2.280.060 lei, iar Forumul Democrat al Germanilor din România beneficiază de 5.494.520 lei. Bugetul Uniunii Armenilor din România este anul acesta de 2.983.260 lei, al Uniunii Bulgare din Banat-România de 2.461.190 lei, Uniunea Croaților din România are fonduri în valoare de 1.715.370 lei, în timp ce Uniunea Culturală a Rutenilor din România de 1.035.610 lei. Uniunea Domocrată Turcă din România a primit 2.583.710 lei, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România - 2.876.710 lei, iar Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România beneficiază de 2.429.220 lei. Bugetul Uniunii Elene din România este în 2009 de 2.663.620 lei, al Uniunii Polonezilor din România de 1.788.890 lei, al Uniunii Sârbilor din România de 2.727.550 lei, iar al Uniunii Ucrainenilor din România de 5.710.810 lei. Deloc întâmplător am lăsat la urmă Fundația Communitas, un caz aparte, de altfel, care a primit, din nou, suma cea mai mare. Este vorba despre 15.182.660 lei. Finanțarea acestei fundații a fost contestată de nenumărate ori. Fundația a fost înființată în martie 1998 și are ca fondator unic UDMR. La sfârșitul anului trecut, cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare, Fundația „Communitas” a intrat în atenția DNA. Ea derulează activități atât din banii primiți de la Guvernul României, dar și din finanțări primite de la statul maghiar. UDMR are statut de partid politic și beneficiază de finanțarea aferentă, conform legii românești în vigoare privind finanțarea partidelor politice.