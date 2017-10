Gustări sănătoase cu seminţe de in

Gustări sănătoase cu semințe de in

Ştire online publicată Vineri, 27 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ții la siluetă, însă ai poftă de ceva gustos și sănătos. Prepară câteva gustări cu cereale, iaurt și… semințe de in. Te vei bucura de aceste gustări delicioase, dar vei ajuta și digestia, vei păstra controlul și asupra colesterolului și bolilor de inimă. Biscuiți de casă cu semințe de in. Dacă vrei să ronțăi ceva bun și sănătos încearcă o rețetă de biscuiți de casă cu semințe de in. Ai nevoie de: 300 g faină, 200 g margarină, trei-patru linguri semințe de in, o lingură zeamă de lămâie, două linguri apă, o lingură ulei, un praf de copt, 100 g zahăr brun praf, 50 g cacao, o lingură scorțișoară. Pentru început, amesteci făina cu praful de copt, sarea, zahărul și semințele de in. Apoi adaugi margarină, apă și zeamă de lămâie. La final, pui uleiul. Aluatul obținut îl pui la rece una, două ore. Apoi întinzi coca și o tai în diferite forme, iar cu o furculiță înțepi aluatul fiecărui biscuite. Pe o tavă unsă cu ulei și făină pui biscuiții la cuptor pentru circa 20-30 de minute, adică până se rumenesc. După ce îi scoți din cuptor presară scorți-șoară și zahăr pudră.Iaurt cu cereale și semințe de in. Vrei mai multă energie? Mănâncă un bol cu iaurt, cereale și semințe de in. Mai poți adăuga fructe uscate, miere și nuci și ai pregătit cea mai bună gustare pe care ai mâncat-o vreodată. Semințele de in din acest amestec stimulează digestia și previn constipația datorită fibrelor alimentare. În plus, uleiul din acestea previn litiazele biliare și hemoroizii.Salată cu semințe de in. Chiar și atunci când nu ești la dietă poți mânca o salată proaspătă din legume crocante. Ardeiul roșu, salata verde, cubulețele de gulii și câteva ciupercuțe crude pot fi ingredientele acestei gustări pline de vitamine și minerale. Pentru un plus de savoare adaugă o linguriță de semințe de in. Adaugă puțină zeamă de lămâie și ulei de măsline și ai preparat o salată delicioasă. În această combinație, semințele de in au efect calmant și cardioprotector. Important! Nutriționiștii spun că semin-țele de in conțin aproape de două ori mai mulți acizi grași esențiali Omega 3 decât peștele.