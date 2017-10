Gustări sănătoase

Ştire online publicată Miercuri, 26 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Nu ai cum să greșești alegând alimente din grupurile nutriționale de mai jos. Pentru mai multă comoditate, Good Food recomandă să alegi produse ale căror etichete indică un nivel scăzut de grăsimi, zahăr sau kilocalorii și un conținut ridicat de fibre.Pâine și cereale: pâinea intregrală, cerealele bogate în fibre. Legume: încearcă bastonașe de legume cu salsa.Fructe: proaspete, conservate sau uscate – toate sunt foarte sănătoase.Lactate semi-degresate: lapte, iaurt, brânzeturi, smoothie.Carne slabă sau alternative: alune sau nuci nesărate, fasole boabe, ouă fierte, șuncă slabă.O alternativă pentru gustările dăunătoare. Înlocuiește chipsurile cu rondele din orez expandat, biscuiți din ovăz și brânză degresată. Astfel reduci conținutul de grăsimi saturate și capeți un plus de calciu. Biscuiții cu ciocolată pot fi înlocuiți cu sandvișuri din pâine integrală, unse cu cremă de ciocolată și banane. Crești consumul de fibre și vitamine și scapi de grăsimile saturate.Alege o înghețată pe bază de iaurt degresat. Acesta are conținut proteic ridicat, calciu și indice glicemic scăzut. În loc de bomboane, fă-ți un mix de popcorn, alune și fructe uscate. Acestea sunt bogate în fibre, vitaminele C și E și uleiuri esențiale. Batonul de ciocolată poate fi înlocuit cu succes cu un baton de cereale. Este scăzut în grăsimi saturate, bogat în fibre și plin de vitamine. Prăjiturile cu fructe sunt mult mai bune decât gogoșile prăjite în ulei. Pâinea prăjită cu unt de arahide este soluția ideală atunci când ai poftă de biscuiți cu sos de brânză.