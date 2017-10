Guess Who revine în Mamaia!

Guess Who revine în Mamaia acum, pe sfârșit de vară. Astăzi, acesta susține un concert live în club Jezoo, la care pot participa toți fanii (și nu sunt puțini!) încă prezenți pe litoral. Biletul costă 20 de lei.Laurențiu Mocanu, aka Guess Who, are doar 25 de ani, dar deja s-a bucurat de un succes răsunător. „Manifest”, „Tot mai sus”, „Oriunde te duci”, câteva dintre piesele pe care și turiștii și constănțenii le vor putea asculta, au spart toate topurile românești.Guess Who, ce face parte din noul val de artiști hip-hop care au revoluționat industria muzicală românească, a ajuns să fie atât de cunoscut în special pentru „Locul potrivit“ - o piesă cu un puternic mesaj social.