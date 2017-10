Grecii, în sărbătoare

28 Martie 2011

În fiecare an, pe 25 Martie comunitatea greacă este în sărbătoare. și anul acesta, grecii au sărbătorit la această dată Buna Vestire a Fecioarei Maria sau „O Evaghelismos”, dar și Ziua Greciei sau Ziua Independenței statului grec. Așa cum cere tradiția, cu prilejul acestei sărbători, la Biserica Greacă din Constanța s-a desfășurat slujba pentru Fe-cioara Maria și Arhanghelul Gabriel, ocazie cu care au fost comemorați eroii revoluției. Deși sărbătoarea pică în fiecare an în Postul Paștelui, acest lucru nu îi împiedică pe greci să o celebreze așa cum se cuvine: cu bucate alese, cu cântece și dansuri tradiționale. În plus, biserica permite totuși dezlegarea la pește și fructe de mare pentru a celebra ziua națională. Și dacă vineri sărbătoarea a fost marcată din punct de vedere religios, aseară, la Teatrul de Stat a fost programat un spectacol în cadrul căruia grecii din Constanța și-au pus în valoare, la ceas de sărbătoare, frumusețea cântecelor, dansurilor și costumelor popu-lare. Deși comunitatea greacă din Constanța este una restrânsă, ea este totuși un mesager al culturii grecești, păstrând pe cât posibil legătura cu trecutul, cu istoria, cu valorile spirituale care au făcut din greci, de-a lungul timpului, un simbol cultural.