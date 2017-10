GREŞELI decorative de evitat în amenajarea casei

GREȘELI decorative de evitat în amenajarea casei

18 Martie 2015

Excesul de zel sau lipsa experientei in materie de amenajari interioare isi pot pune amprenta negativa asupra aspectului unei case. Daca vrei sa ai o locuinta frumoasa si echilibrata din punct de vedere estetic, asigura-te ca nu faci urmatoarele 10 greseli de amenajare:1. Alegerea stilului de amenajare gresitCand esti la Roma, poarta-te ca romanii! Cu alte cuvinte, daca stai la munte, alege un stil de amenajare potrivit peisajului in care se afla casa. Oricat de mult ti-ar placea stilul maritim definit de nuante de alb si bleu sau turcoaz, nu uita ca o casa decorata astfel va arata total nefiresc in piesajul montan.Daca locuiesti intr-o zona de munte, limiteaza-te la finisaje, culori si elemente decorative potrivite zonei: lemn, piatra naturala, fier forjat si o paleta cromatica in tonuri de maro.2. Decor nepotrivit stilului tau de viataAi ales un covor alb imaculat pentru living, desi nu te descalti cand vii acasa de la plimbarea cainelui tau de talie gigant, iar copilul tau este la varsta la care adora sa picteze cu mancare tot ce-i iese in cale? Ei bine, nu cred ca e cazul sa-ti mai spun si eu ca ai facut o alegere neinspirata, total nepotrivita stilului tau de viata.Inainte de a lua orice decizie cu privire la decorul casei tale, ia in calcul lucrurile care iti plac, pasiunile si stilul tau de viata, daca nu vrei sa regreti alegerile facute.3. Greseala de a miza pe o singura culoareImagineaza-ti numai cum ar fi sa-ti petreci intreaga zi intr-o camera rosie, verde sau neagra. Oricat de mult ti-ar placea o culoare anume, foloseste-o cu masura, mai ales daca este puternica si stridenta. Pana si culorile deschise sunt mai bine puse in valoare daca sunt asezonate, pe alocuri, cu accesorii si decoratiuni colorate.Sa luam ca exemplu un dormitor amenajat in alb si sa-i adaugam o lenjerie de pat intr-o nuanta deschisa de vernil, draperii galben pal si doua tablouri in rame de lemn. Brusc, dormitorul alb si impersonal va capata o aura prietenoasa de caldura si confort.4. Montarea galeriilor pentru perdele prea josO alta greseala decorativa pe care poti sa o eviti cu usurinta este montarea galeriilor pentru perdele si draperii prea jos, imediat deasupra ferestrelor. Daca nu vrei sa creezi iluzia ca ai o incapere cu tavan jos si ferestrele mici, monteaza galeria cat mai sus sau chiar inlocuieste-o cu sine special destinate montarii pe tavan.5. Schema de iluminare neinspirataO schema de iluminare conceputa gresit poate pune pana si cea mai frumoasa casa intr-o lumina proasta, dupa lasarea intunericului. Cateva aplice de perete, un lampadar cu picior inalt si cateva spoturi decorative plasate strategic pot schimba radical infatisarea unui living dotat pana atunci cu o simpla lustra montata in mijlocul tavanului.(sursa:www.casadex.ro)