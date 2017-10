Grădina Zoologică Bucureşti - tarife, program de vizitare

1

Recomand gradina zoo!

Buna seara! Am vizitat, cu un grup de 25 de elevi de liceu, gradina zoo. Citisem inainte tot felul de pareri negative, asa ca am plecat acolo cu inima cam stransa. Surpriza! Va recomand din tot sufletul sa mergeti , animalele arata bine ( ma rog, acum sa nu aveti pretentia sa va si rada, sunt totusi inchise) sunt ingrijite bine, spatiile sunt curate, pretul este derizoriu ( 6,5 ron pt elevi ) , exista o mare varietate de exponate ( lei, ursi, tigri, camile, maimute, pasari exotice etc- chiar daca nu mai e elefantul). In concluzie, este un loc unde puteti sa evadati din nebunia orasului. Bravo, zoo!