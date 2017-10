Google şi ştirile online - favoritele românilor

Google și știrile online - favoritele românilor

Un studiu GfK România arată că 62% dintre internauții români sunt persoane curioase cărora le place să se documenteze căutând informații pe Google, următoarele pe listă după folosirea celui mai răspândit motor de căutare fiind primirea sau trimiterea de e-mailuri (58%) și lecturarea știrilor (55%). „Vârsta este un factor important de diferențiere în ceea ce privește activitățile desfășurate pe internet. Pentru tinerii sub 25 de ani muzica este o activitate la fel de importantă ca și citirea știrilor: 49% au declarat că ascultarea sau descărcarea de muzică reprezintă una dintre cele trei activități desfășurate, față de 42% care urmăresc știrile pe internet“, se arată în studiul Omnibus privind obiceiurile de utilizare a internetului de către români, realizat de GfK România. Lecturarea știrilor pe internet este practicată mai ales de persoanele cu vârsta între 35 și 55 de ani, 72% considerând această activitate printre cele trei importante, față de 54% dintre persoanele între 25 și 35 de ani și 42% tineri sub 25 de ani. În același timp, vizionarea de filme sau urmărirea unor programe TV pe Internet este o activitate pro-prie mai ales persoanelor sub 34 de ani: 27% dintre tinerii sub 24 de ani și 21% dintre persoanele între 25 și 34 de ani plasează această activitate între primele trei, față de doar 9% persoane între 35 și 54 de ani. Studiul mai arată că activitățile web 2.0 sunt în continuare în zona de nișă în România: 13% așează blog-urile între cele mai importante trei activități pe internet, 10% jocurile on-line și numai 6% accesarea rețelelor sociale. Studiul a fost realizat în luna septembrie 2009 pe un eșantion național de 338 de utilizatori de internet.