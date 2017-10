Google s-a săturat de cenzura chinezilor

Ştire online publicată Joi, 18 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Reprezentanții Google au declarat, la începutul acestei săptămâni, că încă discută cu guvernul chinez despre problema cenzurării site-ului Google.cn și că este posibil ca, în curând, să își închidă operațiunile din această țară, potrivit Hit.ro. Reprezentanții Google, cel mai mare motor de căutare la nivel global, discută de circa două luni cu guvernul de la Beijing despre cenzura conținutului online. Eric Schmidt, CEO al companiei, a declarat, săptămâna trecută, că speră să anunțe curând rezultatele discuțiilor cu oficialii chinezi despre posibilitatea de a le oferi celor 384 de milioane de internauți din China rezultate necenzurate ale căutărilor online. Mulți experți de pe piața media sunt de părere că Partidul Comunist Chinez nu va face un compromis în ceea ce privește cenzura. Potrivit Financial Times, discuțiile dintre Google și guvernul chinez au ajuns într-un impas și compania americană este sigură în proporție de 99,9% că va închide motorul Google.cn. „Noi am crezut întotdeauna că, din moment ce Google a anunțat că nu va mai tolera cenzura, este aproape imposibil să dea înapoi sau să își schimbe planul în cazul în care guvernul nu acceptă poziția sa”, a declarat Mark Natkin, Managing Director al companiei de consultanță Marbridge Consulting, care are sediul la Beijing.