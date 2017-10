Google îngroapă Wave

Din cauză că foarte puțini utilizatori s-au arătat interesați de ea, Google va renunța la dezvoltarea aplicației Wave, o soluție unificată de comunicare ce combină e-mailul, serviciile de mesagerie instant și rețelele de socializare, potrivit HotNews.ro. Google prezenta anul trecut proiectul Wave ca fiind o revoluție în domeniul comunicării, însă acum admite că rata de adopție a fost sub așteptări, scrie The Telegraph. Mulți au spus că aplicația Wave este prea complicată și nu au găsit suficiente motive în favoarea adoptării ei. Google voia practic să reunească în aceeași interfață mai multe forme de comunicare pe care le amesteca în ideea de a construi o unealtă eficace de comunicare. Wave era gândit ca fiind un fel de „Inbox” universal unde mail-urile, pozele, clipurile video, hărțile, SMS-urile și chiar conversațiile de voce devin „obiecte” ce pot fi puse la comun și manipulate în variate moduri, în timp real, de către un grup conectat la un „val”. Google a anunțat însă că nu va mai continua proiectul Wave, urmând ca tehnologiile folosite până acum în acest proiect să fie folosite la alte lucruri. Lars Rasmussen, șeful echipei de proiect, admite că rata de adopție în rândul utilizatorilor a fost sub așteptări și adaugă că Google nu a reușit să explice în mod eficient publicului ce ar câștiga dacă ar folosi Wave. Compania nu va mai investi așadar în Wave ca produs de sine stătător, iar site-ul va fi menținut până la finele anului, urmând ca până atunci să existe o aplicație prin care datele din Wave să fie transferate. Anunțul renunțării la Wave, proiect pe care Google l-a prezentat cu mare pompă anul trecut, i-a uimit pe unii analiști, în timp ce alții au spus că Google a renunțat extrem de relaxată la acest produs, semn că este o companie destul de puternică pentru a-și asuma și eșecurile. Alții spun că produsul a fost încă de la început greșit poziționat și i-a derutat pe mulți potențiali utilizatori, iar alte voci din piață spun că produsul este unul revoluționar, însă nu i-a sosit încă vremea.