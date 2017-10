Google îl omagiază pe Will Eisner, scriitor american şi „părinte“ al benzilor desenate

Google îl omagiază pe Will Eisner, scriitor american și „părinte“ al benzilor desenate

Sâmbătă, 05 Martie 2011

Google, cel mai popular motor de căutare din lume, și-a modificat, duminică, logoul de pe pagina principală, pentru a marca 94 de ani de la nașterea lui Will Eisner, scriitor american, considerat "părinte" al benzilor desenate, potrivit Mediafax.ro. Noul logo al Google a devenit, pentru o zi, o secvență de bandă desenată. Will Eisner, creatorul celebrei serii "The Spirit", s-a născut pe 6 martie 1917 și a trecut în neființă în ianuarie 2005. Eisner a deschis și un studio pentru benzi desenate și este autorul cărții "Comics and Sequential Art". Industria benzilor desenate a vrut să aducă un omagiu talentului lui Will Eisner instituind premiile ce poartă numele artistului, acordate, în fiecare an, celor mai talentați realizatori de benzi desenate. Google își schimbă frecvent logoul pentru a omagia personalități marcante ale culturii universale.