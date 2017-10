Google a implementat limba română în Google Translate

Luni, 19 Mai 2008

Google a implementat limba română în interfața de traducere Google Translate, precum și limbile altor nouă țări, cum ar fi: Bulgaria, Croația, Cehia, Danemarca, Finlanda, India, Norvegia, Polonia și Suedia, potrivit unei declarații postată pe site-ul Google de către Product Manager Google Inc., Jeff Chin. „Limbajul este unul dintre cele mai dificile elemente prin care putem face informația universal disponibilă. Făcând parte din echipa «Google Research», vă informez că recent am adăugat capabilitați de traducere pentru încă zece limbi. În plus, am adăugat și o opțiune de recunoaștere a limbajului - «detect language», pentru a vă ajuta automat la identificarea limbii folosite. În timp ce sistemul nostru este perfect operațional, ne dăm seama că nu este perfect. Traducerea automată este o problemă majoră, dar joacă un rol esențial în ajutarea oamenilor în accesarea paginilor în limba natală”, a declarat Chin. În acest moment, Google oferă servicii de traducere automată în 23 de limbi, printre care și româna.