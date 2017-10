Ghid practic pentru descifrarea anunţurilor imobiliare

Ghid practic pentru descifrarea anunțurilor imobiliare

Ştire online publicată Vineri, 23 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Iată un mic dicționar imobiliar, găsit pe www.add-at-work.com și adaptat ușor la realitatea din Constanța. Sunteți bineveniți să faceți adăugiri pe site-ul nostru (www.cugetliber.ro). Bloc nou – bloc din 1981, tot ce a fost construit în anii ’70 trece drept nou Fără îmbunătățiri – apartamentul arată ca o peșteră, cu pereți mucegăiți și îmbibați de tutun, cu linoleum în bucătărie, igrasie și probabil un calciu roz pe pereți Aproape de centru – adică prin Inel II, că doar ai o linie de au-tobuz fix până pe Mihai Viteazu Fără probleme cu terasa – plouă în casă an de an, doar că acum este zugrăvit și încă nu au venit ploile Mobilă inclusă în preț – probabil mobilierul bunicilor, adică un șifonier cu ușile rupte, un pat cu dormeză și o canapea comunistă, pe care proprietarul nu are chef să le doneze boschetarilor din fața blocului Vedere mixtă – cel mai probabil este un apartament pe colț, cu doi –trei pereți afară. Adică o să fie frig rău de tot pe timp de iarnă. Și extrem de cald vara, în lipsa aerului condiționat Proaspăt renovat – adică „vopsit” rapid cu materiale ieftine, pentru a putea cere încă 10.000 euro în plus Finisat lux – spoturi pe tavan, un oranj de lobby de hotel pe pereți și posibil faianță roșie în baie Confort 1, sporit – debaraua a fost spartă Intim – extrem de mic, abia dacă încap doi adulți Stradal – după miezul nopții vei auzi toate motoarele șmecherilor care fac liniuțe. De la 5 dimineața încep să meargă mijloacele de transport în comun Îmbunătățiri – faianță în baie și bucătărie, probabil gresie pe hol Adiacent – străduța pe care este blocul se intersectează, peste vreo 5 kilometri, cu un bulevard mai mare Aproape de lac – Piața Chiliei – Spital Două boxe – proprietarul este probabil un fost securist La 10 minute de centru – probabil în linie dreaptă, cu elicopterul, cel mai probabil un apartament la CET Accept credit – „Sunt disperat” Bloc civilizat – interfon la scară