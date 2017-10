Germanii dobrogeni, oaspeţi, în fiecare vară, pe meleagurile copilăriei

Germanii dobrogeni, oaspeți, în fiecare vară, pe meleagurile copilăriei

Plecată în urmă cu peste 60 de ani din România, mai exact din comuna constăn-țeană Cobadin, Rüb Knopp, în vârstă de 82 de ani, vine, de 15 ani, în fiecare vară să își revadă locurile copilăriei. Și anul acesta, ea s-a aflat pentru două săptămâni la mare, timp în care a vizitat atât comuna în care s-a născut cât și alte leagăne ale civilizației germane din Dobrogea. Distinsa nemțoaică, plecată de pe meleagurile dobrogene în anii 40, vorbește încă foarte bine românește și, pentru că întotdeauna s-a simțit legată de ținutul dintre Dunăre și Marea Neagră, ea a constituit la Stuttgart, în urmă cu foarte mulți ani, Asociația Germanilor Dobrogeni din Germania și din Lume, a cărei președintă este. De altfel, pe parcursul celor două săptămâni, ea nu a fost singură la malul Mării Negre, ci însoțită de alți aproximativ 30 de membri ai asociației. Fiecare revenire în România are o însemnătate aparte pentru puținii germani dobrogeni care trăiesc acum în țara de origine. Și de această dată, Rüb Knopp a poposit în localitatea Cobadin, s-a întâlnit cu primarul, a trecut pe la casa unde și-a trăit cei dintâi ani și s-a și întâlnit cu câțiva vecini - turci, tătari, români, macedoneni… „Ne înțelegeam foarte bine și s-au bucurat foarte tare când ne-am revăzut“, ne-a spus Rüb Knopp. Asociația care, la început, a numărat mii de membri din germania, dar și din alte țări, mai are astăzi doar câteva sute. Asta nu îi împiedică pe cei rămași să sprijine financiar și moral comunitatea germană din Dobrogea, un exemplu fiind contribuția financiară la reabilitarea bisericii din Mihail Kogălniceanu. Duminica trecută, grupul de germani a participat la o slujbă la biserica din Mihail Kogălniceanu. De asemenea, ei au mai poposit și la Tariverde, Cogealac, Ciucurova, unde au revăzut locurile copilăriei. În amintirea întemeietorilor satului Schitu Ieri, grupul de germani a participat la sfințirea unei pietre comemorative la Schitu - Costinești, ridicată în memoria germanilor care au trăit în stațiunea constănțeană. „Această piatră comemorativă care se sfințește astăzi, aici, în Schitu (înainte, Klein - Mangeanpunar), trebuie să amintească de locuitorii germani care în, 1897, au întemeiat această localitate și și-au găsit odihna veșnică în acest loc. În 1940 au fost strămutate în Germania 130 de persoane din Schitu, trei persoane mai rămânând aici. 