Geoană, ia vezi, Nuţi s-a trezit?

Geoană, ia vezi, Nuți s-a trezit?

De la Coana Joițica până la Elena Udrea, trecând prin - pardon! - Elena Lupescu, nu s-a modificat nimic în statutul femeii în politica autohtonă. Așa cum consoarta cu acte a lui nenea Trahanache și amantă a lui conu’ Fănică dicta mersul lucrurilor în județ, așa și cu muieretul din politica actuală. Chiar dacă, vorba masculului perfect Geoană, poartă „decolteuri mari, fuste scurte și creier mic“ (adversarele galbene sau portocalii) ori aduc cu „amazoanele” (colegele de partid de culoare stacojie). La cât de subtil și plin de tact este rârâitul, până și fiu-meu și-a dat seama că musiu Mihhrrrcea a descris-o pe Elena Udrea. Eminența blondă a Cotrocenilor, regina neîncoronată a parcărilor, avocata diavolului RAAPPS, nevasta lui Cocoș (ceea ce, împotriva realității crude, nu o transformă automat în găină) - iată cine a ajuns cel mai mare dușman al nevinovaților pesedei. Să nu care cumva să credeți că îi iau apărarea politicianei decol-tate și cu fuste scurte; de altfel, nici nu e genul meu: prea pătrățoasă, prea femeia-dulap după gusturile mele. Dar cred că ultimul lucru pe care-l poate afirma cineva despre dama în discuție este că are un creier mititel. Mai ales când aprecierea vine din partea unuia blagoslovit de însuși guru Iliescu: remember „prostănacule“! Dați-mi voie să mă îndoiesc sincer de incapacitatea intelectuală a unui personaj de talia Elenei Udrea. O femeie cu creierii mici sau aflați între picioare (aici nu bag mâna în foc) nu ar fi fost capabilă să manevreze cu atâta îndemânare grămada de ițe ale acestui război de țesut numit politica românească. Care gâscă proastă ar fi fost în stare să stârnească atâtea viespare, să aranjeze atâtea cumetrii transpartinice, să facă și să desfacă partide ca și cum ar fi niște simple push-up-uri? În ceea ce privește amazoanele ce luptă sub stindardul celor trei trandafiri, să fim serioși! Singura femeie membru PSD căruia i se potrivește acest apelativ - în adevăratul său sens - este Mariana Gâju, cea care promite să se eternizeze în scaunul de primar al comunei Cumpăna. Probabil de-aia s-au și bășicat madamele din PSD. Cum adică, numai Nuți are decolteu mare? Iar ele sunt niște… ce, niște amazoane amărâte?!?