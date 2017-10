Găteşte mai simplu şi mai sănătos. Top nouă sfaturi care îţi vor uşura munca

Gătește mai simplu și mai sănătos. Top nouă sfaturi care îți vor ușura munca

Ştire online publicată Vineri, 30 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Gătitul nu este treabă ușoară. Teoretic. Căci în practică, putem adopta câteva obiceiuri simple, care să ne facă viața mai ușoară atunci când pășim în fața aragazului.Specialiștii de la The Daily Meal, un site specializat în nutriție, au făcut nouă recomandări pentru cei care vor să gătească corect și să se bucure de ce este mai bun din alimente.1. Taie legumele în bucăți cât mai mari. Chiar dacă arată mai bine atunci când sunt tocate mărunt, legumele tăiate astfel vor absorbi mai puțin ulei, atunci când sunt călite. Cel mai bine ar fi dacă ai pulveriza doar câțiva stropi de ulei pe legume și apoi le-ai găti într-o tigaie anti-aderentă.2. Nu fierbe pastele prea mult. Știm cu toții recomandările bucătarilor ca pastfele făinoase să fie al dente, adică nu prea moi. Dar de ce este acest lucru atât de important? Pe măsură ce pastele fierb, moleculele de amidon încep să se descompună, conținutul de fibre din paste transformându-se ușor, ușor în carbohidrați rafinați, nocivi pentru siluetă. Dacă fierbem pastele al dente, păstrăm fibrele din paste, iar acest lucru înseamnă că vor fi mai sățioase și vom mânca mai puțin.3. Descoperă condimentele. De multe ori, suntem tentați să mâncăm mai gras, mai sărat sau alimente mai procesate, pentru că avem impresia că alimentele sănătoase nu au gust. Condimentele și ierburile aromate ne pot salva în această situație, pentru că ele adaugă savoare. În plus, multe dintre acestea au proprietăți imuno-stimulatoare și ajută metabolismul și digestia.4. Nu curăța legumele și fructele.Știai că majoritatea fibrelor și nutrienților se află chiar în coajă sau în stratul de dedesubtul ei? În cazul mărului sau al cartofului, de exemplu, acest lucru este foarte adevărat, așa că mai bine le gătești în coajă. Vor fi mai sățioase și mai sănătoase.5. Pește poșat. A poșa un aliment înseamnă să îl fierbi în apă care nu clocotește. Dacă ai prins procedeul, poți face multe feluri de mâncare extrem de sănătoase, iar unul dintre ele este peștele poșat. Uită de grăsimi și bucură-te de toate beneficiile cărnii de pește. Poți folosi apă sau court bouiilon (o fiertură de legume și condimente), iar carnea va rămâne moale și fragedă.6. Folosește oala sub presiune. Chiar dacă pare, la prima vedere, complicat de folosit, oala sub presiune are marele avantaj că păstrează aburii în interior, iar astfel alimentele, în special carnea, capătă arome pe care le-ar avea după ore întregi de gătit tradițional.7. Gătește legumele la aburi, cât mai puțin timp. Cu cât legumele petrec mai puțin timp la temperaturi mari, cu atât pierd mai puțini nutrienți. Chiar și numai cinci minute de gătit în plus pot reduce considerabil conținutul de vitamine din legume.8. Folosește un grătar, în tava cu carne. Când faci friptură la cuptor, grăsimea din carne se scurge și băltește în tavă, iar friptura o absoarbe. Dacă folosești un grilaj pe fundul tăvii, carnea nu va mai absorbi toată grăsimea. Ca să fie fragedă, poți să o stropești din când în când cu lichide non-grase: vin, suc de lămâie sau supă de carne.9. Folosește un pasator pentru sosuri. Nu trebuie neapărat să folosești smântână sau ulei ca să faci diverse sosuri. Dacă ai fiert legume, le poți pasa cu ajutorul unui blender și ai un sos de toată frumusețea.