Gâscan a rămas fără campusul şcolar

Gâscan a rămas fără campusul școlar

Primarul din Independența, Cristea Gâscan, a pierdut proiectul pentru construirea Campusului Școlar în comuna pe care o administrează. Deși proiectul fusese aprobat și inclus pe listele de la Inspectoratul Școlar Județean și cele de la Ministerul de profil, investiția de la Independența nu s-a mai regăsit în HG nr. 454/2007. Conform proiectului, campusul ar fi trebuit să fie alcătuit din 12 clase plus ateliere, ar fi trebuit să ofere cazare pentru 100 de elevi, tot 100 de locuri ar fi trebuit să aibă și cantina. În plus, în cadrul aceluiași campus urma să fie construit un bloc cu 15 garsoniere pentru cadrele didactice, o spălătorie, bază sportivă și o sală de spectacole. După cum ne-a declarat Gâscan, în prezent, sunt înscriși 25 de elevi pentru clasa a IX-a, alți 25 pentru clasa a X-a și 50 pentru clasa a XI-a. Acestora li se adaugă alte 25 de persoane care și-au exprimat dorința de a urma cursurile clasei a XI-a la seral. Primarul susține că scoaterea de pe liste a acestei investiții, foarte importantă pentru comunitatea din Independența, nu face decât să împiedice demersurile administrației locale de a crea condiții de studiu și copiilor din mediul rural, cu posibilități financiare reduse. „De ce copiii mei nu mai au nicio șansă? Eu am mințit niște oameni. Sunt mame care vin și plâng că nu au cu ce să își trimită copiii la școală la Mangalia sau Constanța pentru că nu au cu ce să îi întrețină, iar acest campus școlar le-ar fi fost de mare ajutor multor copii”, ne-a declarat, ieri, primarul comunei Independența. Proiectul a mai fost retras o dată de pe liste, dar, la intervenția primarului, investiția fusese din nou reintrodusă în programul guvernului.Primarul din Independența, Cristea Gâscan, a pierdut proiectul pentru construirea Campusului Școlar în comuna pe care o administrează. Deși proiectul fusese aprobat și inclus pe listele de la Inspectoratul Școlar Județean și cele de la Ministerul de profil, investiția de la Independența nu s-a mai regăsit în HG nr. 454/2007. Conform proiectului, campusul ar fi trebuit să fie alcătuit din 12 clase plus ateliere, ar fi trebuit să ofere cazare pentru 100 de elevi, tot 100 de locuri ar fi trebuit să aibă și cantina. În plus, în cadrul aceluiași campus urma să fie construit un bloc cu 15 garsoniere pentru cadrele didactice, o spălătorie, bază sportivă și o sală de spectacole. După cum ne-a declarat Gâscan, în prezent, sunt înscriși 25 de elevi pentru clasa a IX-a, alți 25 pentru clasa a X-a și 50 pentru clasa a XI-a. Acestora li se adaugă alte 25 de persoane care și-au exprimat dorința de a urma cursurile clasei a XI-a la seral. Primarul susține că scoaterea de pe liste a acestei investiții, foarte importantă pentru comunitatea din Independența, nu face decât să împiedice demersurile administrației locale de a crea condiții de studiu și copiilor din mediul rural, cu posibilități financiare reduse. „De ce copiii mei nu mai au nicio șansă? Eu am mințit niște oameni. Sunt mame care vin și plâng că nu au cu ce să își trimită copiii la școală la Mangalia sau Constanța pentru că nu au cu ce să îi întrețină, iar acest campus școlar le-ar fi fost de mare ajutor multor copii”, ne-a declarat, ieri, primarul comunei Independența. Proiectul a mai fost retras o dată de pe liste, dar, la intervenția primarului, investiția fusese din nou reintrodusă în programul guvernului.