„Gâsca sălbatică”, artistul cu şevalet din administraţia locală

Vinzi căruța și un cal și-ți faci portretul la Gâscan

„Gâsca sălbatică”, artistul cu șevalet din administrația locală

Primarul comunei constănțene Independența, Cristea Gâscan, este un yogin dedicat. În fiecare dimineață, face exerciții de yoga și meditează la absolut. Însă marele său dar, după cum susține chiar el, este desenul, în special portretistica. Gâscan se semnează cu pseudonimul „Anser” („gâscă sălbatică” - în latină). Deși au trecut zeci de ani de la primul desen, el spune că își amintește perfect de prima lui reușită în artă - fața lui Eminescu și barba lui Ion Creangă. „Mereu am fost pasionat de chipul lui Eminescu și barba lui Creangă. Am și acum aceste desene”, povestește primarul. Începutul a fost greu. Avea idei, imaginație, dar nu îi ieșea nimic. „Nu aveam simțul proporțiilor. Făceam capul prea mare, ochii prea mici”. Cu timpul, a ajuns, însă, să câștige bani din desen, dar mai ales, să cucerească fete. „Ea era înaltă, frumoasă, eu - mic și urât. Îmi plăcea mult. Neavând prea multe argumente fizice, am încercat să-mi pun în valoare talentul artistic. Am reușit să o desenez și să o impresionez foarte tare. Am cu-cerit-o.” Un alt succes în materie a fost când i-a desenat, cu ruj, portretul fetei Mariei Ciobanu, amândoi fiind internați în spital pentru amigdalită. În facultate, scotea bani frumoși din talentul său. „Veneau studenții de la medicină să le fac desenele. Luam 5 lei pentru o vertebră. Ajungeam pe zi la vreo 50 de lei, destul de bine pentru acea perioadă”, își amintește primarul. Acum, recunoaște că nu prea mai are timp pentru desen. Însă, în fiecare an, pleacă două săptămâni la Techirghiol, la tratament. Atunci, este perioada lui de creație. „Mereu plec cu blocul de desen la mine. 12 zile stau și doar desenez. Portretele mă atrag foarte tare. Însă, mă pregătesc pentru când voi ieși la pensie. Cred că aș putea să câștig bani frumoși desenând portretele turiștilor de prin sta-țiuni”, spune Gâscan.Pentru a-și îmbunătăți stilul, primarul a urmat, în urmă cu trei ani, timp de câteva luni, cursurile Școlii de Artă Populară din Constanța. „Vroiam să învăț mai multă tehnică. Până atunci, am fost autodidact. Vreau mai multe informații”. A făcut portrete și reproduceri după tot ce i-a căzut în mână sau în fața ochilor. Modele din reviste, picturi de Grigorescu, fete dezbrăcate de pe cărțile de joc, membrii familiei, chiar și secretara prefectului are un portret semnat de Anser. Cristea Gâscan și-a anunțat colegii primari din județ că vrea să le facă și lor portretele. Așa că le-a cerut câte o poză, iar după ce va face desenele, va deschide o galerie de artă a aleșilor locali. Primarul comunei Independența, Cristea Gâscan, este cunoscut în întreaga lume pentru caprele lui. 