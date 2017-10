Gardul viu sau copilul cu frunze

Dacă îți place natura și ești prea leneș să te duci în pădure la Basarabi, dacă preferi să studiezi păianjeni și zeci de alte insecte care au suferit mutații din cauza caniculei și dacă ți-a plăcut filmul „Edward Mâini-de-Foarfece”, atunci ești clientul ideal pentru un gard viu. Trebuie doar să te hotărăști ce soi de plantă vrei, iar cei mai mulți comercianți constănțeni recomandă ulmul din Turkestan. „Crește foarte repede, respectiv 3 metri în doi ani, face umbră și oprește praful. În plus, este o plantă frumoasă, cu frunze mici și lucioase”, explică vânzătorul dintr-un magazin cu profil agricol din centrul Constanței. Descris așa, gardul pare că are și suflet. Nu este decât „viu”, în sensul decorativ, ceea ce nu înseamnă că nu se va umple de vietăți. Un aspect important la alegerea gardului viu este rezistența acestuia la solul și clima din Constanța (vezi experimentul „Palmieri în Mamaia”, învață din greșelile altora). Ulmul în cauză este o specie deosebit de rezistentă și trebuie udat regulat până ajunge la înălțimea dorită. Apoi, planta este de treabă și nu mai vrea foarte multă apă. De reținut este faptul că sădirea trebuie să se facă de la sfârșitul lui octombrie până la începutul lui martie. Ca orice alt lucru de pe planeta asta, și gardul viu are un preț. Un răsad costă între un leu și 1,5 lei. Pentru un gard „serios”, este nevoie de circa 1.000 de răsaduri, adică în jur de 1.000 lei. „La cumpărare, plantele au între 40 și 60 de centimetri și sunt împachetate în cutii de carton, cu rădăcinile învelite în folii care păstrează umiditatea. Trebuie ținute în apă 24 de ore, înainte de a fi sădite”, explică un comerciant local. Cum este viu și neajutorat, gardul va avea nevoie de o tunsoare de primăvară, când trebuie adus la 10 – 15 centimetri, ca să se ramifice. Pe timpul verii, mlădițele lungi trebuie tăiate cel puțin la jumătate iar în toamnă gardul trebuie uniformizat. Gardul poate fi aranjat în orice formă dorește proprietarul, de la labirint la cercuri înscrise în triunghiuri. Oricum, cine nu are copii va simți ce îl așteaptă. Cine are copii și își mai ia și gard viu, clar are bani să angajeze un îngrijitor.Dacă îți place natura și ești prea leneș să te duci în pădure la Basarabi, dacă preferi să studiezi păianjeni și zeci de alte insecte care au suferit mutații din cauza caniculei și dacă ți-a plăcut filmul „Edward Mâini-de-Foarfece”, atunci ești clientul ideal pentru un gard viu. Trebuie doar să te hotărăști ce soi de plantă vrei, iar cei mai mulți comercianți constănțeni recomandă ulmul din Turkestan. „Crește foarte repede, respectiv 3 metri în doi ani, face umbră și oprește praful. În plus, este o plantă frumoasă, cu frunze mici și lucioase”, explică vânzătorul dintr-un magazin cu profil agricol din centrul Constanței. Descris așa, gardul pare că are și suflet. Nu este decât „viu”, în sensul decorativ, ceea ce nu înseamnă că nu se va umple de vietăți. Un aspect important la alegerea gardului viu este rezistența acestuia la solul și clima din Constanța (vezi experimentul „Palmieri în Mamaia”, învață din greșelile altora). Ulmul în cauză este o specie deosebit de rezistentă și trebuie udat regulat până ajunge la înălțimea dorită. Apoi, planta este de treabă și nu mai vrea foarte multă apă. De reținut este faptul că sădirea trebuie să se facă de la sfârșitul lui octombrie până la începutul lui martie. Ca orice alt lucru de pe planeta asta, și gardul viu are un preț. Un răsad costă între un leu și 1,5 lei. Pentru un gard „serios”, este nevoie de circa 1.000 de răsaduri, adică în jur de 1.000 lei. „La cumpărare, plantele au între 40 și 60 de centimetri și sunt împachetate în cutii de carton, cu rădăcinile învelite în folii care păstrează umiditatea. Trebuie ținute în apă 24 de ore, înainte de a fi sădite”, explică un comerciant local. Cum este viu și neajutorat, gardul va avea nevoie de o tunsoare de primăvară, când trebuie adus la 10 – 15 centimetri, ca să se ramifice. Pe timpul verii, mlădițele lungi trebuie tăiate cel puțin la jumătate iar în toamnă gardul trebuie uniformizat. Gardul poate fi aranjat în orice formă dorește proprietarul, de la labirint la cercuri înscrise în triunghiuri. Oricum, cine nu are copii va simți ce îl așteaptă. Cine are copii și își mai ia și gard viu, clar are bani să angajeze un îngrijitor.