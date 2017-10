Garajul şi acoperişul cresc valoarea caselor

Garajul și acoperișul cresc valoarea caselor

Vino o zi în viața fiecăruia când se plictisește de casa în care stă și vrea să se mute. Mulți nu reușesc acest lucru și locuiesc cu părinții până la moarte. Alții se mută fără să vrea din casă, atunci când nu mai au bani să plătească utilitățile și vând totul ca să scape de datorii, ajungând într-o garsonieră sau într-un apartament decrepit de la CET. Există însă și oameni care reușesc să își pună casele pe piață la un preț mai mare decât cel plătit inițial. Și doar pentru această clasă exclusivistă de persoane au fost concepute ghiduri de cosmetizare a locuinței prevânzare. Firesc, de altfel. Experții în arta creșterii valorii casei cu investiți mici recomandă „vopsirea gardului”, ca tactică principală de convins potențialii clienți. Cele trei reguli principale sunt direcționarea banilor către investiții vizibile, în defavoarea îmbunătățirilor imperceptibile la prima vedere, modernizarea exteriorului casei, înainte de schimbarea interiorului și eliminarea tuturor aspectelor care îl deranjează pe proprietar și care, cel mai probabil, l-ar deranja pe cumpărător. Pentru început, capul familiei trebuie să mobilizeze toată rudele, să le pună un sac de gunoi în mână și să le trimită prin curte/camere la cules frunze, gunoaie, lucruri nefolositoare, pitici de grădină, pene de cioară, jucării stricate și orice alt obiect care ruinează peisajul. Cei care stau la casă ar trebui să acorde o atenție sporită gardului și porții principale, în timp proprietarii de apartamente trebuie să investească într-o ușă impunătoare și un covoraș de șters încălțămintea. Urmează apoi investițiile mari, care pot să dubleze lejer valoarea casei și care pot fi recuperate în proporție de 100%. Primii bani merg într-un sistem de încălzire centrală, care nu trebuie să lipsească din nicio casă modernă. Acoperișul este următorul pe listă. Este esențial să nu plouă în casă peste mobila dine lemn de sequoia și marmura scumpă, deci nu trebuie sărit acest pas. De asemenea, o baie în plus nu strică nimănui, atâta vreme cât cele existente nu sunt suficiente. Garajul este asul din mânecă al fiecărui proprietar de casă și poate fi construit ușor cu 2.000 - 3.000 euro. Din prețul casei, garajul va reprezenta apoi minimum 5.000 euro. Piscina, în schimb, este o armă cu două tăișuri. Pe de-o parte, este expresia absolută a luxului și poate urca valoarea unui locuințe cu circa 10.000 euro. Pe de altă parte, clienții care au copii și-ar putea face griji în legătură cu siguranța acestora. În plus, costurile de întreținere a unei piscine sunt destul de mari. De aceea, nu trebuie considerată o soluție sigură de creștere a valorii casei. O idee bună este și transformarea subsolului sau mansardei (dacă este cazul) în camere locuibile. În final, după ce toate frunzele au fost strânse și acoperișul nou lucește, proprietarii trebuie să se întoarcă la interior. Succesul este asigurat de uși și mânere noi și moderne, întrerupătoare și prize asortate cu vopseaua de pe pereți și surse de iluminat puternice, care să pună în valoare încăperile. În orice caz, dacă după toate investițiile făcute valoarea casei nu este cu 15% mai mare decât următoare casă din zonă, totul este în regulă și șansele de a vinde sunt mari. Dacă vila costă cât celelalte patru din jur la un loc… ghinion. 