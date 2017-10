Gândacii şi furnicile v-au invadat casa? Iată unde le place să se ascundă

Gândacii și furnicile v-au invadat casa? Iată unde le place să se ascundă

Ştire online publicată Miercuri, 16 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Se poate întâmpla ca la un moment dat, mai ales în anotimpul călduros, să fim invadați… fără milă de trupe întregi de furnici, gândaci sau alte insecte. Specialiștii Casa.mea sunt de părere că le puteți veni mai ușor de hac dacă știți care sunt locurile în care le place… să se cazeze.În spatele aragazului. Uleiul de pe aragaz și depozitele de grăsime din jurul aragazului reprezintă un adevărat festin pentru insecte. În plus, sunt puține șanse ca gândacii să fie „deranjați" atunci când își fac cuib în spatele aragazului, pentru că nu prea se umblă în acea zonă. Există foarte multe situații în care gândacii de bucătărie invadează cuptorul. Atenție mare când gătești! Curăță cuptorul după ficare folosire, adună resturile de mâncare rămase sau lipite în interior. Cel puțin o dată pe lună, spală sub aragaz. Nu uita nici de pereții din spatele acestuia!Tocul geamurilor și al ușii. În tocul de la geamuri și uși se ascund atât gândaci de bucătărie cât și furnici. Este foarte greu să le depistezi cuibul, dar poți avea în vedere soluții pentru îndepărtarea lor. Folosește produse împotriva insectelor în toate zonele afectate, păstrând curățenie lună în întreaga bucătărie. În cazuri extreme, poți înlocui cu totul ușile și geamurile, schimbând astfel și tocurile.Printre rafturi. Pe rafturile dulapurilor din bucătărie se depun resturi de zahăr, griș, făină, orez care reprezintă o sursă de hrană continuă pentru insecte, atât gândaci cât și furnici. În plus, în spatele rafturilor există spații mari în care insectele își pot depune ouăle. Nu acoperi rafturile cu hârtie, în ideea că așa vei păstra mai bine curățenia. Închide etanș recipientele în care ții produsele alimentare și nu aglomera inutil dulapul cu tot felul de obiecte.Țevile de scurgere. Gândacii îți pot invada bucătăria venind de la subsolul blocului sau de la vecini. Au un simț olfactiv foarte puternic și se pot infiltra în casă prin absolut orice orificiu. Țevile de scurgere sunt un loc ideal, mai ales că acestea sunt ascunse în masca de la chiuvetă, unde, de cele mai multe ori, păstrăm coșul de gunoi. Aruncați zilnic gunoiul și clățiți cu apă și detergent căldarea. Acoperiți cu ipsos sau silicon orificiile din perete, de pe lângă țevi.Fisurile dintre plăcile de faianță. Furnicile sunt o adevărată pacoste, mai ales când își fac cuib în spatele plăcilor de gresie sau faianță. Dacă nu le poți distruge cuibul cu spray împotriva insectelor, atunci plăcile respective trebuie scoase, mai ales că, odată fisurate, s-au și umflat.Crăpăturile din pereți. Insectele își pot face cuib chiar și în crăpăturile din pereți. Ascunde de lumina zilei, ele invadează bucătăria noaptea, în căutare de hrană. Astupă cu ipsos orice fisură sau crăpătură pe care o observi în perete, nu înainte de a da cu spray împotriva insectelor în locul cu pricina.Sub frigider. Gândacii caută locuri călduțe și ferite de lumină, așa cum este și motorul frigiderului. Spală sub frigider și pereții din spatele acestuia și fii atent la garnitura de cauciuc ce asigură închiderea etanș a ușii aparatului tău frigorific.Prăjitorul de pâine. Dacă ai probleme cu furnicile și gândacii trebuie să știi că unul din locurile în care se pot ascunde e aparatul de prăjit pâine. În interior se găsesc resturi de alimente, deci curăță de firmituri aparatele de fiecare dată după folosire.