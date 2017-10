Galele Studenţeşti Redivivus

Galele Studențești Redivivus

Și unde în altă parte decât acolo, acasă la ele, adică la Costinești și chiar lângă Obelisc, unde a fost ampla-sată o mega scenă. În pe-rioada 17 iulie – 26 august, se va desfășura cel mai mare festival studențesc, organizat de Agenția pentru Sprijinirea Studenților, care își propune să adune din nou „riveranii" într-un show non-stop de șase săptămâni. Dintre numele care vor urca pe scenă și care și-au confirmat deocamdată prezența amintim: la secțiunea ROCK: PHOENIX, Timpuri noi, Adi Manolovici, Naționala de Rock, Parlament, Solaris, DA' Vinci; la secțiunea FOLK: Ducu Bertzi, Mircea Vintila, 3 Ceasuri Bune, Mar Verde, Tandem etc.; la secțiunea DANCE: Salsa, Mania Latina, Ludic, Afro Latino, Etrem, Impetus, Bacteria H etc. Programul săptămânii 16-22 iulie Marți, Folk: Acum - 3 Ceasuri Bune, Ducu Bertzi Miercuri, Rock: Symbios, So-laris, Floarea Soarelui, Timpuri noi, ShamrockâJoi, Dance: Salsa Caliente, OZN, Exotic Dream Vineri, Folk: Acum - 3 Ceasuri Bune, Mircea Vintila Sâmbătă, Rock: Symbios, Solaris, Floarea Soarelui, Timpuri noi, Shamrock Duminică, Dance: Salsa Caliente, OZN, Exotic Dream.