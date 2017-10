Fructele ideale în cura de slăbire

Ştire online publicată Joi, 29 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Există o dilemă veșnică când vrei să urmezi o dietă. Fructele îngrașă? Sunt fructe care au un număr mai mare de calorii, și fructe cu puține calorii. Cert este că fructele sunt foarte importante în alimentație, reduc riscul de apariție a anumitor boli, sunt bogate în fibre și reprezintă secretul unei diete echilibrate și sănătoase.Lămâia, obligatoriu de consumat! Verzi sau galbene, folosite la ceai, pentru o limonadă răcoritoare sau ca desert, cu un pic de miere pe ele, lămâile conțin vitamina C și substanțe antioxidante, ce încetinesc îmbătrânirea celulelor. Unde mai pui că în 100 de grame sunt doar 26 de calorii.Poate cea mai mare plăcere a verii este pepenele verde. Savuros, răcoritor și cu doar 33 de calorii pentru 100 de grame, așa că puteți mânca cât doriți. Pepenele are 90% apă, este bogat în potasiu și conține vitaminele A, B și C. Mai mult, pepenele acționează ca un depurativ și diuretic.Deși nu este un fruct foarte iubit, este excelent într-o dietă. Pentru doar 29 de calorii la 100 de grame, gutuia este bogată în fibre, minerale și vitamine, fiind excelentă pentru digestie.Perele sunt ideale în procesul de detoxifiere, fiind bogate în potasiu și seleniu. În 100 de grame sunt doar 40 de calorii, plus fibre, vitamina C și vitamina B9.La capitolul fructe exotice sunt recomandate guava și papaia, 100 de grame din aceste fructe având doar 33 de calorii. Sunt foarte bogate în vitamine și fibre, papaia conține mult potasiu, calciu și magneziu, și face minuni pentru siluetă. (sursa:www.felicia.ro)