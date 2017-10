Fructe şi legume care te ajută să arăţi sexy. Încearcă-le şi tu!

Fructe și legume care te ajută să arăți sexy. Încearcă-le și tu!

Ştire online publicată Luni, 20 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cele mai multe femei s-au obișnuit să apeleze la tot felul de creme, tratamente și alte cosmetice atunci când au probleme cu tenul sau părul. Însă, puține știu că rezolvarea este în interior. Modul în care ne alimentăm se reflectă pe fața noastră.Tocmai de aceea, este bine să ne obișnuim să consumăm mai des anumite fructe și legume care ne ajută să arătăm mereu frumoase.VerdețuriCu siguranță ai auzit de foarte multe ori că e foarte sănătos să consumi cât mai multe verdețuri. Însă, știai că verdețurile în stare crudă stimulează ficatul, ajutându-l să elimine toxinele din organism, iar astfel tenul tău va străluci? Cu cât elimini mai multe toxine din organism, cu atât pielea ta va arăta mai bine.De asemenea, un alt aliat al tenului frumos este vitamina C. De aceea, trebuie să consumi ceapă verde, pătrunjel, ridichi, ștevie, spanac și toate celelalte frunze verzi care îți vor da luminozitate tenului tău.O altă vitamină de care are nevoie tenul tău este vitamina A. Soluția este sucul de morcovi noi. O cură de 250 de grame de morcovi tineri, pe zi, în orice combinație, vreme de două săptămâni îți va schimba radical pielea.CăpșuniAlte fructe numai bune de consumat sunt căpșunile. Sunt bogate în acizi alfa-hidroxi care duc la eliminarea straturilor de piele moartă și în vitamina C, care stimulează producția de colagen, de aceea nu trebuie să lipsească din alimentația ta.Important este să le consumi în stare proaspătă și în sezon. Doar așa beneficiezi de toate vitaminele și mineralele pe care le conțin.(sursa: www.eva.ro)