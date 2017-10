From the Cradle to Vama Veche

În două luni mi s-au împlinit două visuri care nu credeam că ar putea deveni vreodată realitate. Primul a fost participarea la B'Estival, ocazie cu care am putut să îl văd în carne și oase pe unul dintre artiștii care mi-au marcat adolescența, iar cel de-al doilea s-a petrecut aseară, în Vama Veche, la cea de a cincea ediție a Stufstock. Singurul cuvânt pe care îl pot spune cu privire la concertul de ieri noapte este superb. Încă de acum o lună, de când am aflat că pe scena din Vamă va concerta Cradle of Filth am știut că o astfel de ocazie nu am cum să o ratez, indiferent de costurile și implicațiile pe care le-ar presupune participarea. Cu certitudine, de aceeași părere au fost și celelalte mii de spectatori care au sărit și au cântat la prima zi a festivalului. Trecând peste starea euforică din care încă încerc, fără succes, să ies, aceste evenimente, mai ales prin succesiunea lor, m-au convins că, în sfârșit, încep să se miște și la noi lucrurile, organizatorii de spec-tacole înțelegând, în final, că un eveniment artistic nu va avea niciodată succesul așteptat dacă pe scenă nu urcă și adevărații artiști. Și numai atât, este îmbucurător faptul că România intră în atenția artiștilor internaționali. Totuși, nici ediția din acest an nu a fost ocolită de rateuri. Astfel, pe lângă trupele cu mai puțin succes la public, dar care totuși sunt invitate la fiecare ediție, trebuie subliniat excesul de zel manifestat de organizatori pentru protecția vedetelor deranjant pentru un fan care a plătit un ban ca să poată fi mai aproape de idolul său.