Fringur pe lume

Ştire online publicată Luni, 27 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

HAL9000 M-am ferit să îmi încarc N95-ul (Nokia N95 Smartphone, ca să nu existe dubii) cu fel de fel de aplicații amuzante. Până la urmă, nu am un procesor Phenom QuadCore sub display-ul ăla mic, care s-a stricat după cinci zile de la „achiziție”. În plus, îți poți virusa lejer telefonul dacă îl încarci cu progrămele crăcuite de noliferi din Franța, de nici să suni salvarea nu mai e posibil. Totuși, intrigat de statusurile unora din lista de Yahoo Messenger (On mobile by Fring), am decis să încerc marele Fring - http://www.fring.com/ - , ca să nu mor într-o băltuță de ignoranță. Fring este un program de centralizare. Îl downloadezi pe mobil în câteva secunde, îți faci un master account și apoi alegi ce conturi vrei să unești. Ai cont de Yahoo, Skype, Facebook, Twitter și MSN? Nimic mai simplu. Bagi userul și parola de la fiecare, și Fring îți compilează o listă mare de prieteni, indiferent de rețeaua pe care aceștia sunt online. Drept urmare, lista de Fring arată cam așa: Gigel de pe Yahoo, Rambo și Superman de pe Facebook, Chuck Norris de pe Twitter. Poți să discuți cu oricine, indiferent de rețea. Fiind online pe Fring, ești online pe toate rețelele pe care le-ai introdus în acest program. Chat-ul este real time, exact ca pe PC, și are și o opțiune de transmitere de date. Faci o poză cu telefonul și o trimiți imediat prin Fring. Poți să trimiți și filme, și mp3-uri și orice alte tipuri de date. Partea proastă e că scrii extrem de lent de pe tastatura telefonului (dacă vrei să scrii corect, k poti sa skri si rpd dka vr3i) Amuzant este că poți să te folosești și de opțiunile de voice chat ale programelor Yahoo Messenger sau Skype. Practic, vorbești gratis de pe telefonul mobil. Din păcate, n-am avut cum să încerc Facebook prin Fring. Pe Facebook am vreo 500 de prieteni, din cauza unui joc în mod text, în care se mergea pe principiul the more, the merrier. M-am gândit că o listă de circa 300 de Fringi online ar fi făcut șah-mat creierul telefonului. Atenție! Nu există Invisible pe Fring. Aplicația te pune din start online and available peste tot. Observație: Fring este un program gratuit. Să nu credeți că aș umbla cu furăciuni de 20 de kilobiți.