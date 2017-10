Francezii adoră BitDefender

În numărul din septembrie 2007, revista Micro Actuel a realizat o analiză comparativă a soluțiilor de securitate existente pe piață. Acest test este efectuat de două ori pe an de către publicație. Criteriile care au stat la baza alcătuirii clasamentului și care au servit la construirea notei finale și respectiv la alegerea produsulului care oferă cel mai bun raport eficiență/funcționalitate, au fost: ergonomia, viteza de reacție, spațiul ocupat în memoria calculatorului. Fiind prezentat ca un produs performant la un preț avantajos, BitDefender Internet Security v10 a ocupat primul loc în acest top, fiind desemnat în același timp și „Alegerea redacției". Apreciat pentru raportul calitate/preț, precum și pentru interfața ușoară și prietenoasă, analiza rapidă și spațiul mic pe care îl ocupă pe disc, soluția BitDefender Internet Security v10 a lăsat pe locurile 2, 3 și 4 principalii săi concurenți: Kaspersky, McAfee și Norton. Analiza Micro Actuel este a treia din acest an efectuată de laboratoare de testare din Franța în care BitDefender a primit medalia de aur. În cadrul unei analize comparative a principalelor soluții de securitate IT, revista franceză PC Mag din ianuarie 2007 numește BitDefender Internet Security v10 o „surpriză plăcută", definindu-l ca fiind eficace, lejer și complet, atribuindu-i astfel titlul de „Alegerea laboratorului". Tot la începutul anului 2007, publicația franceză PC Expert nominalizează BitDefender Internet Security pe locul întâi în ediția sa „Produse excepționale 2006/2007". Alături de numeroase premii și certificări (Virus Bulletin, Laboratoarele ICSA, Checkmark, avtest.org etc.), anul 2007 a adus pentru BitDefender un nu- măr impresionant de reviewuri, analize comparative și teste realizate de revistele de specialitate din întreaga lume, ce poziționează soluțiile BitDefender în top, de cele mai multe ori în fruntea clasamentului, produsele românești fiind remarcate în mod deosebit pentru raportul calitate/preț, interfața ușoară de interacțiune și mai ales pentru viteza de reacție și detecția proactivă.