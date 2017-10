Ford Fiesta, VW Golf şi Toyota iQ se luptă pentru supremaţie în 2009

Ford Fiesta, VW Golf și Toyota iQ se luptă pentru supremație în 2009

Ştire online publicată Vineri, 13 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Finaliștii concursului ediției din acest an a „World Car Of The Year” sunt Ford Fiesta, Volkswagen Golf VI și Toyota iQ, câștigătorul urmând să fie anunțat la salonul auto de la New York. S-au înscris 51 de modele din întreaga lume, juriul alegând câte trei finaliste pentru fiecare categorie. Pentru titlul de „Cea mai performantă mașină a anului” concurează Chevrolet Corvette ZR1, Nissan GT-R și Porsche 911 Carrera. Pretendentele la titlul de „Mașina ecologică a anului” sunt Honda FCX Clarity, Mitsubishi iMiEV și Toyota iQ. Pentru a putea participa la competiție, o mașină trebuie să fie în continuare în producție și să fi fost vândută deja pe cel puțin două continente.