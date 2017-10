Folk You! Florian Pittiş 2016, pe plaja din Vama Veche

Folk You! Florian Pittiș 2016, pe plaja din Vama Veche

Ediția din acest an a festivalului Folk You! Florian Pittiș 2016 va avea loc, în perioada 21 - 23 iulie, pe plaja din Vama Veche. Fanii muzicii folk sunt așteptați pentru două zile de muzică de calitate. Evenimentul a ajuns la ediția cu numărul 12, iar intrarea la Folk You! este liberă.Festivalul Folk You! a fost lansat în 2005, la Vama Veche, de Florian Pittiș, când regretatul artist a declarat deschisă, prin Folk You!, „mișcarea de rezistență împotriva prostiei revărsate”.„Ce să însemne folkul?” - se întreba el, adăugând: „Un om cu o chitară? Asta s-ar putea să însemne și blues-ul. Un om care își cântă propriile compoziții? Și la blues se întâmplă lucrul ăsta. Folk este destul de apropiat de folclor… Să fie oare nevoia de cultură a unor oameni care și-au pierdut calitatea de țărani și n-au dobândit-o încă pe cea de orășeni? Să fie o întoarcere la origini, pentru că în antichitate versurile rostite erau acompaniate de un instrument, ceea ce se numește melopee? Folkul să însemne numai cântecele de protest? O melodie populară cu autor cunoscut? Cine știe?! S-ar putea să însemne toate la un loc…“.