Folclorul de la Mamaia a transformat TVR-ul în lider de audienţă

Folclorul de la Mamaia a transformat TVR-ul în lider de audiență

Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Mamaia 2007 este un succes datorită prestației concurenților. Producătorul Elise Stan a găsit formula pentru a ridica ștacheta folclorului: a făcut selecții numai printre laureații altor concursuri naționale de profil. Rezultatul - o „Mamaie” Populară de valoare. În plus, recitalurile au fost savurate pe deplin: interpreții consacrați de folclor au cântat muzică ușoară, iar replica celor care cântă latino sau R&B au fost „bătute” moldovenești sau bănățene. Departamentul de comunicare și relații internaționale al TVR menționează că peste un milion de români au urmărit, miercuri seară, recitalurile de pe scena Teatrului de vară Mamaia, TVR 1 înregistrând, pe tronsonul orar aferent recitalurilor, un rating de 5,5% și o cotă de piață de 17,6% la nivel național. Pe poziția a doua s-a situat Pro TV, cu o medie de 4,3% rating și 13,7% share la nivelul întregii țări, locul III ocupându-l Antena 1, cu 2,9% rating și 9,3% cotă de piață. Recitalul care a atras atât de mult atenția a fost susținut de interpreți consacrați ai folclorului care și-au lăsat deoparte costumele populare și au interpretat muzică ușoară românească, în special romanțe. Au dovedit că se pricep de minune și în acest gen de muzică. Replica le-a fost dată de Andra, Elena Gheorghe, Nico, Cristina Spătar, Fuego și de trupa Etno. Mândruțele noastre au interpretat cu succes melodii cunoscute populare, ridicând sala Teatrului de Vară în picioare. Tineri interpreți cu studii de specialitate Concursul propriu-zis al festivalului este specific „Mamaiei” Populare. În niciun moment nu s-a văzut vreo greșeală, vreo clipă de ezitare, toți soliștii evoluând cu profesionalism. Și asta pentru că nu oricine a avut acces pe scena de la Mamaia. Elise Stan, producătorul festivalului, a introdus, de câteva ediții, un criteriu mai aparte de selecție: doar câștigătorii altor festivaluri naționale pot concura la Mamaia. Astfel, am văzut pe scena Teatrului de vară tineri talentați, foarte mulți cu studii de specialitate. Greu de departajat, la fiecare secțiune. În special la cea dedicată soliștilor instrumentiști, am ascultat adevărați virtuozi. Astăzi, gala laureaților Tinerii interpreți la Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Mamaia 2007 așteaptă verdictul juriului, pentru a participa, astăzi, la Gala Laureaților acestui festival. Pentru ca românii de pretutindeni să aibă acces la muzica și dansul tradiționale, seara Galei, la fel ca serile de concurs, va fi transmisă, în direct, atât pe TVR 1, cât și pe TVR Internațional. În aceeași zi, de la ora 22.20, TVR 1 și TVRi vor prezenta un spectacol cu Irina Loghin, Daniela Condurache, Angela Buciu, Aneta Stan, Petrică Moise și Nicolae Mureșan. Publicul de la Teatrul de vară din Mamaia și telespectatorii TVR vor avea astfel surpriza să o vadă pe Irina Loghin interpretând o bănățeană veritabilă sau pe Daniela Condurache înveșmântată în straie maramureșene.Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Mamaia 2007 este un succes datorită prestației concurenților. Producătorul Elise Stan a găsit formula pentru a ridica ștacheta folclorului: a făcut selecții numai printre laureații altor concursuri naționale de profil. Rezultatul - o „Mamaie” Populară de valoare. În plus, recitalurile au fost savurate pe deplin: interpreții consacrați de folclor au cântat muzică ușoară, iar replica celor care cântă latino sau R&B au fost „bătute” moldovenești sau bănățene. Departamentul de comunicare și relații internaționale al TVR menționează că peste un milion de români au urmărit, miercuri seară, recitalurile de pe scena Teatrului de vară Mamaia, TVR 1 înregistrând, pe tronsonul orar aferent recitalurilor, un rating de 5,5% și o cotă de piață de 17,6% la nivel național. Pe poziția a doua s-a situat Pro TV, cu o medie de 4,3% rating și 13,7% share la nivelul întregii țări, locul III ocupându-l Antena 1, cu 2,9% rating și 9,3% cotă de piață. Recitalul care a atras atât de mult atenția a fost susținut de interpreți consacrați ai folclorului care și-au lăsat deoparte costumele populare și au interpretat muzică ușoară românească, în special romanțe. Au dovedit că se pricep de minune și în acest gen de muzică. Replica le-a fost dată de Andra, Elena Gheorghe, Nico, Cristina Spătar, Fuego și de trupa Etno. Mândruțele noastre au interpretat cu succes melodii cunoscute populare, ridicând sala Teatrului de Vară în picioare. Tineri interpreți cu studii de specialitate Concursul propriu-zis al festivalului este specific „Mamaiei” Populare. În niciun moment nu s-a văzut vreo greșeală, vreo clipă de ezitare, toți soliștii evoluând cu profesionalism. Și asta pentru că nu oricine a avut acces pe scena de la Mamaia. Elise Stan, producătorul festivalului, a introdus, de câteva ediții, un criteriu mai aparte de selecție: doar câștigătorii altor festivaluri naționale pot concura la Mamaia. Astfel, am văzut pe scena Teatrului de vară tineri talentați, foarte mulți cu studii de specialitate. Greu de departajat, la fiecare secțiune. În special la cea dedicată soliștilor instrumentiști, am ascultat adevărați virtuozi. Astăzi, gala laureaților Tinerii interpreți la Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Mamaia 2007 așteaptă verdictul juriului, pentru a participa, astăzi, la Gala Laureaților acestui festival. Pentru ca românii de pretutindeni să aibă acces la muzica și dansul tradiționale, seara Galei, la fel ca serile de concurs, va fi transmisă, în direct, atât pe TVR 1, cât și pe TVR Internațional. În aceeași zi, de la ora 22.20, TVR 1 și TVRi vor prezenta un spectacol cu Irina Loghin, Daniela Condurache, Angela Buciu, Aneta Stan, Petrică Moise și Nicolae Mureșan. Publicul de la Teatrul de vară din Mamaia și telespectatorii TVR vor avea astfel surpriza să o vadă pe Irina Loghin interpretând o bănățeană veritabilă sau pe Daniela Condurache înveșmântată în straie maramureșene.