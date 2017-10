Focus pe circuit

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Ford Focus a dovedit, inca de la prima sa generatie, ca nu are nici cea mai mica retinere in a da lectii de compeneta pe superspeciale. Americanii au inteles potentialul cele mai noi generatii a compactei, iar dupa ce au hotarat ca aceasta sa devina un model global al marcii, sunt hotarati sa o vada in mai toate competitiile motorizate. Ford Focus Race Car Concept este masina care deriva din Focus-ul de strada, dar se rusineaza teribil cu educatia primita de la inaintasul sau, asa ca mixeaza toate sfaturile parintesti cum stie el mai bine. Masina dispune de 300 CP, pe care-i scoate dintr-un motor Ecoboost de 2.0 litri. Citeste mai departe...