Fly Project şi Corina - show-uri explozive

Sâmbătă seara,

Fly Project și Corina - show-uri explozive

Sâmbătă seara, la Festivalul „Callatis”, am servit un „Cocktail” de genuri muzicale și artiști din mai multe generații. A fost, până în prezent, seara cu cei mai mulți spectatori. Au cântat Direcția 5 - prea puțin aplaudați, Nico - doamna care ne oferă de fiecare dată surprize muzicale demne de reținut, Cristina Rus - mai mult ținută și forme decât evoluție live, Natalia Barbu - o altă solistă din Chișinău care a venit să se afirme pe la noi. Delia a avut un recital cam răgușit, ajutată de țipetele lui Mateo. Au cântat live, ce-i drept, susținuți de instrumentiști și o trupă de dansatori. Per total, a fost un recital dinamic, însă se remarcă noul stil de show al Deliei, care seamănă izbitor cu al Loredanei. Ținute extravagante, schimbate după fiecare melodie, dans volubil. Mădălina Manole a apărut și ea la „Callatis”. Fata cu părul de foc a fost foarte mult fotografiată în culise, spre disperarea lui Cotabiță, coleg de generație cu ea; și asta pentru că Mădălina arată suprinzător de bine. Mai mult, sâmbătă chiar a fost ziua ei de naștere, așa că toată lumea s-a întrecut în urări. Finalul serii a fost unul cu totul special. Corina, așa cum ne-a obișnuit, a apărut într-o costumație șocantă (de data asta și-a pus cornițe în cap, era tot ce îi mai lipsea), cu o trupă de dansatori deosebiți. A cântat hiturile verii trecute și noile melodii, iar succesul recitalului a fost garantat. Fly Project au fost și ei la înălțime, într-un recital din care nu a lipsit o coregrafie adecvată. Băieții au experiență de dj și știu cum să antreneze publicul în jocul și evoluția lor. Am savurat cu plăcere cocktailul oferit de organizatori sâmbătă seară.Sâmbătă seara, la Festivalul „Callatis”, am servit un „Cocktail” de genuri muzicale și artiști din mai multe generații. A fost, până în prezent, seara cu cei mai mulți spectatori. Au cântat Direcția 5 - prea puțin aplaudați, Nico - doamna care ne oferă de fiecare dată surprize muzicale demne de reținut, Cristina Rus - mai mult ținută și forme decât evoluție live, Natalia Barbu - o altă solistă din Chișinău care a venit să se afirme pe la noi. Delia a avut un recital cam răgușit, ajutată de țipetele lui Mateo. Au cântat live, ce-i drept, susținuți de instrumentiști și o trupă de dansatori. Per total, a fost un recital dinamic, însă se remarcă noul stil de show al Deliei, care seamănă izbitor cu al Loredanei. Ținute extravagante, schimbate după fiecare melodie, dans volubil. Mădălina Manole a apărut și ea la „Callatis”. Fata cu părul de foc a fost foarte mult fotografiată în culise, spre disperarea lui Cotabiță, coleg de generație cu ea; și asta pentru că Mădălina arată suprinzător de bine. Mai mult, sâmbătă chiar a fost ziua ei de naștere, așa că toată lumea s-a întrecut în urări. Finalul serii a fost unul cu totul special. Corina, așa cum ne-a obișnuit, a apărut într-o costumație șocantă (de data asta și-a pus cornițe în cap, era tot ce îi mai lipsea), cu o trupă de dansatori deosebiți. A cântat hiturile verii trecute și noile melodii, iar succesul recitalului a fost garantat. Fly Project au fost și ei la înălțime, într-un recital din care nu a lipsit o coregrafie adecvată. Băieții au experiență de dj și știu cum să antreneze publicul în jocul și evoluția lor. Am savurat cu plăcere cocktailul oferit de organizatori sâmbătă seară.