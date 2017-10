Fly Project s-a lansat la mare „K Tinne”

Trupa Fly Project a ales malul mării pentru a-și lansa noul album. Și ce altă locație putea fi mai potrivită decât stațiunea tineretului, Costinești. Evenimentul s-a petrecut vineri noapte, în Discoteca Tineretului. Sute de tineri s-au distrat și au dansat pe hiturile Fly Project. În deschidere au cântat Dream City. După un an de la lansarea albumului de debut, trupa revine cu un nou CD de milioane. Noul album se intitulează „K Tinne" și conține hitul cu același nume, plus alte piese în stilul bine cunoscut Fly Project.