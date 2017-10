Flori care iubesc soarele. Cum avem grijă de ele

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Există flori care au nevoie de soare, tot așa cum există flori care nu iubesc atingerea directă a razelor de soare. Vorbim despre primele, adevărate vedete în grădină, vara! Flori pentru care soarele este mereu bine-venit și nu reprezintă un pericol atâta vreme cât sunt bine îngrijite, udate la vreme și au un sol adaptat nevoilor lor, ne învață casa-gradina.roIată care sunt aceste flori care au nevoie de soare:1. Salvia - Ea nu are nevoie de apă frecvent și este foarte rezistentă chiar și la perioadele mai scurte de secetă. Salvia este compusă din mai multe tufișuri cu multe ramificații, iar densitatea lor transformă salvia într-o plantă decorativă foarte plăcută la vedere. Culorile florilor de salvie pot fi mov, roșu sau chiar roz, ceea ce le transformă în reale decorații pentru grădină.2. Norocelul - În termeni mai populari, norocelul este denumit și barba-lupului și este cunoscut ca fiind foarte rezistent la temperaturi ridicate. Deși este folosit cu preponderență ca plantă decorativă, norocelul are și proprietăți medicinale. Florile sale mici, de culoare roșie, roz sau galbenă, se potrivesc în orice grădină sau apartament. Ele înfloresc la începutul lunii iulie și rezistă până la începutul lui septembrie.3. Barba-împăratului - Această floare provine din America de Sud și cea Latină și este o plantă deloc rezistentă la temperaturile scăzute ale iernii. Pe timp de vară, ea rezistă chiar și la cele mai ridicate temperaturi. Aerul fierbinte al anotimpului cald este propice dezvoltării acestei flori și are nevoie de apă cu o frecvență mai scăzută față de alte flori. Ea înflorește spre mijlocul verii și mai este denumită și ora 4, deoarece aceasta este ora la care florile sale se deschid.4. Penstemonul - Atunci când razele soarelui sărută petalele acestei flori, culorile ei devin și mai interesante. Prin nuanțele sale intense de mov, albastru, roșu, roz sau alb, penstemonul este o floare ce înfrumusețează orice casă sau grădină. Solul uscat și cel semi-umed sunt ideale pentru creșterea ei.