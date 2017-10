Filme de Oscar în aer liber, la Constanţa

Filme de Oscar în aer liber, la Constanța

Caravana Filmelor de Oscar continuă până pe 13 august în Constanța. 18 dintre cele mai premiate filme ale tuturor timpurilor vor fi proiectate în fiecare seară, de la 21.30, în aer liber (de marți până joi în Piața Ovidiu, iar de vineri până duminică pe faleza Cazino din Constanța). Intrarea este liberă pentru public în limita locurilor disponibile.Pe lângă proiecțiile de film, spectatorii vor avea parte de spectacole de percuție cu Barbarossa Samba Group, pe 11 și 12 august, de la ora 20.45.În ultimele două săptămâni, în Piața Ovidiu, vor putea fi vizitate și două expoziții de fotografie: End of a world as we know it, un proiect realizat de Cătălin Alexa, și o altă expoziție cu fotografii din insula Ada Kaleh, adunate de clujeanul Ucu Bodiceanu.