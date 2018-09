Filme bune şi bere cehă, la "Cinemascop", în Eforie Sud

Filme bune și bere cehă, la "Cinemascop", în Eforie Sud

Complet renovată, Grădina de vară din Eforie Sud a fost neîncăpătoare, miercuri seară, pentru toți cei care au venit să vadă un film bun în aer liber. După 15 ani de abandon, cinematograful în aer liber din Eforie Sud a fost redeschis, iar publicul vechi și nou a fost întâmpinat de echipa Centrului Ceh care a pus la cale festivalul „Cinemascop”.







Sala a avut 330 de locuri disponibile, însă acestea s-au dovedit a fi insuficiente pentru spectatorii curioși sau nostalgici. Cei care nu au prins loc nu s-au sfiit să vadă filmul stând pe jos sau urcați pe zidul cinematografului, la fel ca pe vremea când grădina era în perioada sa de glorie, în urmă cu mai bine de 30 de ani. Filmul italian „Ever Been to the Moon?” a fost primit cu entuziasm de spectatori, care s-au bucurat de această comedie romantică.







Astăzi, dar și în zilele următoare, vor fi proiecții cu alte filme europene. De asemenea, începând cu ora 17, copiii de toate vârstele, dar și părinții sunt așteptați la „Cinemascop”, la atelierele de pictură și modelaj. Imediat, se va da drumul și la berea cehă Budweiser Budvar din partea casei. În fiecare seară, vă așteaptă 200 de beri cadou din partea Centrului Ceh, așadar este indicat să ajungeți în jurul orei 20.30 pentru a fi siguri că veți avea parte de bere, deoarece numărul acestora este limitat. Totodată, sunteți încurajați să veniți cu pături sau scaune pliabile, în cazul în care nu puteți ajunge cu cel puțin 15 minute înaintea proiecției și se ocupă toate cele 330 de locuri.







Au mai rămas patru filme și trei zile de festival la mare, în Grădina de vară. Intrarea este liberă. Astăzi, va putea fi vizionat filmul german „As we were dreaming”, mâine, filmul ungar „Heavenly Shift”, sâmbătă, 4 august, va fi proiectată pelicula românească „Charleston”, în rega lui Andrei Crețulescu, iar duminică, 5 august, pelicula germană „In the fade”.