„Fiica mea nu ştie prea bine marea!“

Liana Stanciu:

„Fiica mea nu știe prea bine marea!“

Până în urmă cu trei ani, când a devenit o nedorită vedetă a unei campanii fără precedent, numele Lianei Stanciu era sinonim cu una dintre cele mai bune voci de radio ale României. Prin anii Ž90 se identifica cu Radio Contact, acum o putem asculta la Magic FM. În urmă cu trei ani, a reușit să-și smulgă fetița din ghearele cancerului cu ajutorul medicilor de la o renumită clinică din Viena. Din cei cinci ani de monitorizare, Teodora mai are încă doi. „Am evoluat de la Hannah Montana la Jonas Brothers. Am început să ascultăm Metallica și cum auzim o chitară îmi spune «Mami, rock!». Îi place tot ce e de cântat”, declară realizatoarea radio-TV. În 2011, Liana Stanciu aniversează 20 de ani de carieră în radio și 15 ani de televiziune. Într-un interviu oferit la sfârșitul lunii trecute ziarului ring, Liana afirma: „Despre «Trenul Vieții» (emisiunea pe care o realiza la B1Tv – n.r.) nu știu să vorbesc decât la trecut, însă am alte proiecte. Sper că voi reveni curând la televiziune și mai sper că la postul public”, spune Liana. „Nu mai există respect pentru telespectator, iar acesta, în lipsă de soluții, percepe televizorul, uneori și radioul, ca unică soluție de a se relaxa și se uită/ascultă orice. Sunt canale TV pe care le poți privi și fără sonor, că pe ecran ai oricum toată informația coma-sată în mii de subtitluri, sute de scroll-uri, mesaje... Ceea ce se întâmplă astăzi la unele televizi-uni e un afront la bun-simț, la sănătatea unui popor și la civilizație”, consideră, în același interviu, Liana Stanciu. În opinia ei există două tagme: „cei care au nevoie de audiență ca să facă bani, și atunci audiența e mai presus de orice legi sau reguli, și cei care sunt nimeni, dar au veleități de vedetă, care se duc și se cer la TV și sunt băgați în seamă, uneori megapromovați. Vă jur că nu sunt diformă, dar dacă vreau să mă așez în bikini, o fac la mine acasă și consider că acolo e singurul loc unde fac chestia asta. Probabil că va trece și acest curent, așa cum s-a întâmplat și cu manelele de la sfârșitul anilor ‘90, când oriunde te duceai era o manea”. - Ai realizat multe topuri muzicale, la radio sau la TV. Dacă ar fi să faci un top al țărilor preferate - țări pe care le-ai vizitat până acum - care ar fi pe primele trei poziții? Te rog să motivezi fiecare alegere. - Îmi place Anglia, mi se pare că nu există o țară la fel pe lumea asta și-mi place mult de tot Londra, pe care o consider perla Europei. Mă bucur foarte tare când reușesc să trec Atlanticul și ajung în Statele Unite - New York sau Los Angeles te impresionează prin grandoare, iar dacă tot vorbim despre vacanțe, aș mai alege o insulă din Grecia... - Care a fost cea mai mare provocare pentru tine, într-o vacanță? - Să fac scuba diving, și n-am reușit, până la sfârșit, deși mi-a plăcut la nebunie. - Cum sunt vacanțele tale, ale voastre acum? Unde îi place mai mult Teodorei, la munte, la mare? - Teodora nu știe foarte bine marea, n-a apucat să meargă la mare decât atunci când era mai mică, iar marea sau muntele nu sunt foarte importante pentru ea. Important pentru ea este să fie cu copii mulți în preajmă. Pentru ea „la mare” este acolo unde este prietenul ei Ștefănuc. - Realizezi atâtea lucruri frumoase... și totuși, dacă o zi ar avea 30 de ore, să zicem, ar mai fi lucruri pe care ți-ai dori să le faci? - Aș ajuta și mai mult spitalul Marie Curie. - Ai afirmat, la un moment dat, că radioul rămâne cea mai mare iubire a ta din punct de vedere profesional. Să facem un exercițiu de imaginație… cum ar fi viața ta fără radio? - Probabil că aș fi lucrat într-o școală generală sau un liceu, aș fi predat engleza și spaniola și aș fi fost, probabil, la fel de fericită. - Reușești perfect să te împarți între familie, carieră, fun-dație… Care este secretul tău? - Mi-a dat Dumnezeu multă energie, asta e tot. Îmi iau energia din oameni, găsesc în fiecare om ceva bun și frumos care să mă ajute să merg mai departe. (www.zodiac-travel.ro)