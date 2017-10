Fiica boss-ului de la Formula 1 a cumpărat cea mai scumpă casă din SUA

Ştire online publicată Joi, 16 Iunie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cea mai scumpă casă din Statele Unite, estimată la 150 de milioane de dolari, a fost cumpărată de Petra Ecclestone, fiica boss-ului de la Formula 1, miliardarul britanic Bernie Ecclestone. Prețul final de vânzare nu a fost însă dat publicității.Conacul, construit în 1991 de producătorul TV Aaron Spelling după modelul unui castel francez, are peste 5.200 de metri pătrați și se află pe un domeniu de două hectare în Holmby Hills, Los Angeles.Are teren de bowling, salon de frumusețe, o bibliotecă uriașă, un apartament „Charles” în care a stat chiar prințul, parcare pentru 100 de mașini și o intrare cu scară dublă ca în filmul „Pe aripile Vântului”.Petra Ecclestone, noua proprie-tară, are 22 de ani și își va împărți timpul între Los Angeles și Londra, unde mai are o casă de 90 de milioane.