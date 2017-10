FIFA 14 - detalii noi, prezentate la Gamescom 2013

Ştire online publicată Luni, 02 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Seria FIFA este extrem de apreciată pe continentul european, an de an jocul celor de la EA Sports înregistrând recorduri de vânzări. Tradiția va continua fără îndoială și în această toamnă, dacă ar fi să ne luăm după interesul generat de FIFA 14 la Gamescom 2013.Jocul va oferi o gamă de noutăți și adăugiri formulei de joc, cele mai importante dintre acestea fiind îmbunătățirea sistemului de driblinguri prin intermediul „First Touch Control”, precum și upgrade-ul important adus sistemului de deposedări, prin adăugarea intervențiilor de tip „Second Chance”, ce va permite realizarea de intrări la minge adiționale, în cazul în care prima astfel de intervenție nu se încheie cu succes.Va fi îmbunătățit și sistemul de aplicare a efectului asupra baloanelor șutate sau centrate („Real Ball Physics”), oferind astfel posibilitatea de a „strecura” mingea prin locuri mai puțin accesibile. Va fi introdus și „Protect The Ball”, un nou sistem de protejare a balonului, jucătorii urmând să aibă posibilitatea de a proteja mingea indiferent de viteza de deplasare a acestora. Nici modul de joc Carieră nu va fi trecut cu vederea: acesta va beneficia de o rețea globală de scouting (Global Scouting Network), care va permite jucătorilor să se transforme în căutători de talente. Aceștia își vor putea crea relații noi în lumea impresarilor, vor avea acces la statisticile tuturor fotbaliștilor din baza de date a jocului și vor putea transfera oricare dintre cei peste 15.000 de jucători licențiați din FIFA 14.FIFA 14 pentru Xbox 360, PlayStation 3 și PC va fi lansat pe 26 septembrie 2013, versiunea demo fiind așteptată pe 10 septembrie. Edițiile pentru PlayStation 4 și Xbox One urmează să folosească un nou motor grafic - EA Sports Ignite - și vor apărea pe piață simultan cu lansările consolelor next-gen.