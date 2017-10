Fier forjat în dormitor. Cum ţi se pare ideea?

Fier forjat în dormitor. Cum ți se pare ideea?

Joi, 20 Februarie 2014.

Te-ai fi gândit că un pat din fier forjat în dormitor poate să fie o soluție excepțională? Mobila din fier forjat poate înlocui orice altă piesă de mobilier din casă, sunt de părere specialiștii Casă și grădină.ro. De asemenea, tot din fier forjat se pot face mese, scaune, paturi, rafturi și polițe, mobilă de baie și inclusiv elemente de iluminare. Combinații inspirate. Pentru o combinație perfectă între rustic și modern, piesele de mobilă din fier forjat se pot combina cu lemn, marmură, granit, sticlă sau ceramică.Designul obiectelor de mobilă din fier forjat este vast și variat, începând cu linii clasice, rustice până la cele mai moderne și avangardiste.Cromatică. Mobilierul din fier forjat se identifică cu tonuri de negru, dar poți opta și pentru alb, albastru sau roșu. Avantaje pentru fier forjat în dormitor. În primul rând, spațiul ocupat de pat este mult mai mic și fizic și vizual decât în cazul unui pat clasic. Elementele unui pat din fier forjat în dormitor sunt minime, dar asigură stabilitatea și soliditatea de care ai nevoie, într-un mod extrem de practic. Un pat din fier forjat nu se strică, nu scârțâie, nu se uzează în timp și nici nu ai nevoie de cine știe ce soluții pentru a-l îngriji. Îi poți schimba culoarea, dacă vrei, fără prea mare bătaie de cap. În plus, pentru că este foarte solid, îți oferă spații geroase de depozitare, sub pat. Dacă mergi pe ideea de fier forjat în dormitor, ai scăpat de orice complicații legate de decorul acestei camere.Fierul forjat se combină bine cu orice. Așa că poți adăuga piese de mobilier neunitare și să-ți creezi o cameră care să reflecte personalitatea celor ce o folosesc. Dacă folosești fier forjat în dormitor (sau în orice altă cameră din casă), îți oferi libertatea de a face orice fel de combinații de culori vrei. La capitolul sfaturi de decorare, dacă folosești fier forjat în dormitor atunci trebuie să ții cont că acesta trebuie integrat în restul decorului. Deși acest lucru este foarte ușor, o bună soluție este să folosești tapet pe un perete sau pe o parte dintr-un perete. Alege un model care să continue detaliile și ornamentele pe care le are fierul forjat, iar ambianța cu fier forjat în dormitor o să fie perfectă. Adaugă și o oglindă cu ramă din fier forjat și decorul o să fie minunat.