Fie-le cerneala uşoară!

Fie-le cerneala ușoară!

Ştire online publicată Luni, 08 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Prevăzând parcă recesiunea ce avea să ducă la obștescul sfârșit al multor publicații de pe tărâm american, Paul Gillin, un expert în jurnalismul online, a lansat NewspaperDeathWatch.com în martie 2007. La început, NewspaperDeathWatch.com a fost un blog ce consemna prompt sucombările ziarelor americane, fie ele cu apariție cotidiană ori săptămânală. La ora actuală, site-ul îngrijit de Gillin funcționează ca rubrică de necrologuri doar pentru cotidiene și ca mijloc de informare în privința măsurilor luate de editorii americani în lupta împotriva crizei și pentru atenuarea efectelor recesiunii asupra media. R.I.P. / W.I.P. Tucson Citizen, Rocky Mountain News, Baltimore Examiner, Kentucky Post, Cincinatti Post, King County Journal, Union City Register – Tribune, Halifax Daily News, Philadelphia Bulletin sau South Idaho Press sunt doar câteva din cotidienele cărora NewspaperDeathWatch.com le-a ronțăit coliva, în cei peste doi ani de existență a blogului. Pe lângă rubrica de bază, R.I.P. („Rest In Peace” - „Odihnească-se în pace”), pe site a apărut și secțiunea W.I.P. („Works In Progress”), în care sunt incluse acele publicații care au adoptat un sistem „hibrid“ de apariție - print/online - sau care și-au mutat complet activitatea în spațiul virtual, cum ar fi celebrul Christian Science Monitor. Cât despre săptămânale, o listă a falimentelor acestora ar fi imposibil de întocmit și actualizat, după cum recunoaște Gillin, „întrucât multe din aceste publicații nici măcar nu anunță că-și încetează existența”. Referitor la soarta revistelor, MagazineDeathPool.com este site-ul de la care aflăm cine a mai părăsit această lume. Ce e mișto la MagazineDeathPool.com este nu doar că anunță rapid trecerile în neființă, ci o și face cu stil. Iată cum sună epitaful Children’s Digest, un hebdomadar mort neîmpărtășit și fără lumânare în urmă cu câteva zile: „Cunoscut pentru investigațiile cu greutate pe teme precum bananele sau gravitația, Children’s Digest va fi bocit de copiii de clasa a VI-a de pretutindeni”. Necrologul presei românești Inspirată de ideea lui Gillin, Denisa Bârgău (www.denisuca.com), unul din bloggerii români de top, a lansat necrologulpresei.wordpress. com, un blog în care notează decesele publicațiilor de pe la noi. Evident, cele de care aude autorul. Fiind deocamdată la început, rubrica „Decese“ de la adresa respectivă conține necrologurile câtorva publicații, în special din zona geografică Ardeal - Banat, având în vedere faptul că Denisuca se „învârte” în acel areal. Astfel, Necrologul Presei a cântat prohodul următoarelor gazete: Hunedoara Expres, Cluj Expres, Ghimpele de Hunedoara (și tot neamul lui, am adăuga), Agenda zilei, Bănățeanul, Actual Vest ș.a. Ziar american, made in India Mai în glumă, mai în serios, o publicație săptămânală din Connecticut, Hartford Advocate, a folosit, într-una din edițiile sale recente, materiale de presă scrise de ziariști freelanceri indieni, care, din cealaltă parte a lumii, au tratat teme locale, neaoșe, din Connecticut!