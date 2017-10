Fiat deţine 25% din piaţa vehiculelor comerciale în România

Fiat deține 25% din piața vehiculelor comerciale în România

Autoitalia Group a anunțat că, în primele șapte luni ale acestui an a vândut 8.293 autovehicule și 194 motociclete și scutere Honda. Autoitalia Group este unicul impor-tator al mărcilor Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, SsangYong, Honda și Segway. În perioada ianuarie-iulie a acestui an, Fiat Professional este lider în piața vehiculelor comerciale ușoare de import, cu 2.997 unități vândute, în creștere cu circa 87% față de aceeași perioadă a anului trecut. În luna iulie 2007, vânzările Fiat Professional au atins o cota de 25,4% din piața vehiculelor comerciale ușoare de import. Pe modele, Fiat Doblo Cargo este lider în clasa lui, cu 1.424 unități vândute în șapte luni și o cotă de piață de 48%. Mai mult, modelul Fiat Ducato se plasează pe primul loc pe piața vehiculelor comerciale de import, cu 350 de unități vândute în luna iulie, deținând astfel o cotă de piață de 16%. La autoturisme, Fiat a vândut pe piața românească 2.976 de unități în primele șapte luni ale acestui an, înregistrând astfel o creștere de 72,4% față de aceeași perioadă a anului trecut. Pe modele, cel mai vândut a fost Fiat Albea cu un volum de 1.946 unități, urmat apoi de gama Punto cu 1.142 de unități și Panda 925 de unități.