Festivalul Stufstock – rampă de lansare pentru formaţiile tinere

Festivalul Stufstock – rampă de lansare pentru formațiile tinere

Distracție și pledoarie pentru o cauză ecologică – acestea au fost ingredientele celei de-a șasea ediții a festivalului Stufstock, de la Vama Veche. Aseară, la Stufstock au cântat trupa ExNN, belgienii de la dEUS, Kultur Shock, din SUA, Gerald Gradwohl Trio, din Austria, și trupele românești Persona, Byron și The Pixels. În paralel cu trupele cu greutate, pe scena mică, amplasată la Spice Club, au cântat formațiile foarte tinere, pentru că evenimentul este perceput drept o rampă de lansare. „Este vorba despre 14 trupe selectate, care s-au întrecut în luna iulie, în București. Dintre acestea, nouă cântă în cadrul festivalului”, a declarat Dana Papadima, organizator. Astfel, la ediția din acest an au avut ocazia să se remarce Blister Blue, Go to Berlin, Les Elephants Bizarres, L’orchestre de la Roche, Melting Carousel, Rock House, Shihaya, Twisted Cables și Yesterdays. Una dintre cele mai apreciate trupe a fost Melting Carousel, din Timișoara. Sâmbătă, de la ora 20.00, pe scena principală de la Marina Park vor urca numele „cu greutate”: The Others, Farfarellor, Harry Tavitian&Cserey Csaba, Jean-Luc Ponty and His Band, Nguyên Lê.