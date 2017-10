Festivalul Stufstock promovează Constituţia zonelor protejate

Până sâmbătă, muzică bună și educație ecologică la Vama Veche

Festivalul Stufstock promovează Constituția zonelor protejate

„La Stufstock votezi muzică bună și dai o semnătură pentru natură!” - cu acest mesaj a început, aseară, a șasea ediție a festivalului din Vama Veche. În acest an, nu doar muzica bună ține capul de afiș al evenimentului. Organizatorii, artiștii și publicul vor promova o cauză ecologică, și anume conservarea ariilor protejate. „După fiecare ediție a festivalului, ne întrebăm dacă mai facem Stufstock. Pe urmă jurăm că nu mai facem, dar prin noiembrie ne prinde iar virusul. Așa că, iată-ne aici din nou! Anul acesta e mai deosebit, pentru că prevalează prezența trupelor străine, dar și trupe românești care s-au afirmat în anii trecuți la acest festival”, a declarat Mircea Toma, președintele Asociației „Salvați Vama Veche”, în calitate de organizator al evenimentului. Aseară, capul de afiș a fost trupa finlandeză Apocalyptica, formație care se încadrează în genul metal rock. Tot aseară, pe scena amplasată la Marina Park, în Vama Veche, au mai urcat trupa Crowfish, din Belgia, austriecii de la Konqistador, Air Traffic, din Marea Britanie, și trupele românești The Amsterdams și Survolaj. În această seară, la Stufstock vor cânta trupa ExNN, belgienii de la dEUS, Kultur Shock, din SUA, Gerald Gradwohl Trio, din Austria, și trupele românești Persona, Byron și The Pixels. Mâine e ultima seară de festival. Accesul în perimetrul destinat publicului se face începând cu ora 18.00. În acest an, Stufstock promovează asiduu protejarea mediului. Ieri, a demarat proiectul „Constituția zonelor protejate”, realizat în colaborare cu compania Petrom. Organizatorii festivalului deja au creat un „decalog” pentru zonele naturale protejate din România, dar și un set de informații și recomandări pentru un management eficient al acestor spații. „Constituția zonelor protejate” a fost redactată în colaborare cu mai multe organizații neguvernamentale de mediu și va fi înaintată Ministerului Mediului. Organizatorii îți propun să convingă guvernul să adopte o hotărâre care să comaseze toate măsurile necesare pentru conservarea ariilor protejate, pentru că actele normative din prezent o fac în mod ineficient. Organizatorii fac referire în primul rând la interzicerea vânatului în ariile protejate, practică acceptată în prezent. „Societatea civilă trebuie să se așeze la aceeași masă cu factorii de decizie”, a declarat Mona Nicolici, manager pe proiecte de responsabilitate socială în cadrul companiei Petrom. La festival, publicul va primi informații cu privire la problemele cu care se confruntă parcurile naționale, rezervațiile naturale, dar și informații cu scop educativ. De asemenea, vor fi strânse semnături pentru susținerea „Constituției zonelor protejate”. Totodată, ONG-urile își vor prezenta la Stufstock programele pe care le demarează și vor oferi informații cu rol educativ.