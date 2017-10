Festivalul Mangalia "Bombardament" deasupra Portului Turistic

Prima seară a Festivalului Mangalia a fost una plină de surprize! Acestea s-au ținut lanț încă de la deschidere: pianistul botoșănean Bogdan Alin Ota a interpretat trei dintre piesele sale cele mai apreciate de public în timp ce pe cer evolua o formație de trei avioane de acrobație, YAK 52. Scena toată părea că ia foc sub tirul „artileriei” bateriilor de artificii. Cele trei avioane au făcut prima demonstrație cu fumigene pe timp de noapte, deasupra scenei și a mării, la mică înălțime. Spectacolul, deși apreciat de public, nu a fost neapărat pe placul interpretului, cel puțin inițial. „După primele acorduri, când m-am convins că sună bine, nu am mai auzit nimic în jur, m-am pierdut în muzică”, a precizat Bogdan Ota. Recitalul lui s-a încheiat cu simularea unui bombardament deasupra digului.După acest moment, Nico a oferit celor peste 15.000 de spectatori cele mai bune și iubite melodii din cariera ei. A urmat trupa Radio Killer, frumoasele blonde de la Rallsa și Mihai Trăistariu, cel care este de ani buni „de-al casei”. Publicul a cântat împreună cu el „Tornero”, „Sha la la” și „Cât de frumoasă ești”. Lucia Dumitrescu și Antonia au încheiat seria interpreților.Finalul a aparținut însă Luminiței Anghel, cea care a fost imaginea Festivalului Mangalia 2010. Într-o rochie superbă, viitoarea mămică a preferat să simtă scena cu picioarele goale: „M-am simțit mai bine așa, am fost în elementul meu la Mangalia”.La finalul recitalului ei, cerul s-a aprins deasupra digului vechi din Mangalia. Au fost date peste 300 de lovituri de mare înălțime și 200 de mică înălțime, care au oferit publicului câteva minute de foc concentrat.Și pentru cea de-a doua seară a festivalului (11 august), atmosfera se anunța la fel de plăcută. Începând cu ora 21.00 a avut loc spectacolul „De la Mangalia... cu dragoste”, în cadrul căruia au evoluat Claudia Pavel, Proconsul, Aurelian Temișan, Raoul, Mirabela Dauer, Ovidiu Komornic, Angela Similea, Ozana Barbancea și recitalul componenților trupei olandeze BZN, Jan Keizer și Anny Schidler. O să vă ținem la curent cu impresii.