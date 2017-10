Festivalul FOLK YOU! Florian Pittiş 2013, ultima ediţie?

Festivalul FOLK YOU! Florian Pittiș 2013, ultima ediție?

Ştire online publicată Vineri, 02 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cea de-a noua ediție a Festivalului Folk you! Florian Pittiș 2013, organizată de Asociația Mișcarea de Rezistență, a avut loc week-end-ul acesta în Vama Veche. Acest eveniment a fost lansat pentru prima oară de însuși Florian Pittiș în 2005, când a declarat deschis, prin Folk You!, „mișcarea de rezistență împotriva prostiei revărsate”.Florian Pittiș a fost unul dintre cei mai îndrăgiți actori de teatru, dar și regizor, traducător, interpret de muzică folk ori realizator de emisiuni radio. Președintele României Ion Iliescu i-a conferit artistului Florian Pittiș la 7 februarie 2004 Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, Categoria D - „Arta Spectacolului”.Marius Tucă, unul dintre organizatorii evenimentului, a declarat pe pagina sa de facebook: „Numai noi știm cu ce eforturi supraomenești organizăm această ediție. Nu vrem să părem patetici, dar este posibil să fie ultima ediție. Să sperăm, totuși, că nu va fi așa. Este foarte greu să susții o mișcare de rezistență împotriva prostiei revărsate, dacă nu este susținută și de participanți. În aceste vremuri ostile, guvernate doar de presiunea banilor, Festivalul Folk You! Florian Pittiș există pentru voi, publicul, pentru noi, cei care suntem Mișcarea de Rezistență, și pentru cei care nu vor renunța să creadă în adevăr, libertate, frumusețe și în dragoste…. Să sperăm că „sfârșitul nu-i aici”! Folk You! Florian Pittiș ediția a-IX-a!”Anul acesta, la festival au fost prezenți artiști precum: Zdob și Zdub, Rona Hartner, Celelalte Cuvinte, Ducu Bertzi & Mihai Neniță, Paula Seling Band, Cuibul ‚Taxi, Nicu Alifantis, Vama, Ștefan Hrușcă.