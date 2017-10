Festivalul Callatis a debutat cu dreptul la Roma

Chiar dacă a întâmpinat fel și fel de piedici, producătorul Festivalului Calla-tis, Cornel Diaconu, a făcut posibil ca și anul acesta să aibă loc acest eveniment renumit care, timp de 11 ani, a avut loc la Mangalia. În premieră, în acest an, festivalul are loc în afara granițelor țării, mai exact, la Roma, unde românii din diaspora au răspuns invitației de a se reuni și în acest an. Festivalul Callatis a debutat, marți seara, iar magia spectacolelor va dura șapte zile și șapte nopți, după cum a anunțat prezentatoarea Lavinia Șandru. Deschiderea oficială a avut loc la Accademia di Romania din Roma, unde cei prezenți s-au putut bucura de muzică bună. În prima seară, au urcat pe scenă Andrei Păunescu & Totuși, Emeric Imre și Lavinia (o tânără din Mangalia despre care vom mai auzi cu siguranță) și Evandro Rossetti. Deși aceștia au cântat melodii renumite, cei care au smuls ropote de aplauze spectatorilor au fost Radu Pietreanu și Mihai Napu. Cei doi au interpretat câteva melodii destul de haioase, inspirate din viața de zi cu zi. Festivalul Callatis va continua și zilele următoare, iar organizatorii promit diverse surprize. Pe lângă acestea, ei vor să doboare un record încheiat în anul 2006, la Slatina, când 14.000 de persoane au încins Hora Unirii. Astfel, pe 13 august, peste 15.000 de români sunt așteptați în Piazza de Popolo din Roma, unde va avea loc Hora Unirii.