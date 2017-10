Festivalul baclavalelor de la Ciocârlia a ajuns la a treia ediţie

Festivalul baclavalelor de la Ciocârlia a ajuns la a treia ediție

Pentru al treilea an, locuitorii din Ciocârlia au petrecut, sâmbătă, la Festivalul Baclavalelor și s-au duelat în lupte tătărești. Organizatorii, filiala locală a UDTTMR și Primăria și Consiliul Local Ciocârlia, au completat competițiile cu specific tradițional cu un spectacol susținut de artiști precum Gheorghe Gheoghiu și Ștefania Rareș. La Ciocârlia, s-a desfășurat, sâmbătă, a treia ediție a Festivalului Baclavalelor. Competiția dintre etnicele tătăroaice în prepararea bucatelor tradiționale, cu precădere a baclavalelor, a devenit o tradiție și, pentru al treilea an, evenimentul dă startul sărbătorilor în localitatea constănțeană. Anul acesta, au intrat în concurs reprezentante ale organizațiilor de femei de la filialele UDTTMR Constanța, Cobadin, Medgidia, Valu lui Traian, Valea Dacilor, Castelu și, bineînțeles, tătăroaicele de la Ciocârlia. Produsele, evaluate de un juriu local, au făcut apoi deliciul publicului strâns cu mic, cu mare la stadionul din localitate. Petrecerea a continuat cu tradiționalele lupte tătărești, küreș, la care s-au întrecut deopotrivă tătari și români. Chiar și premiile și le-au împărțit deopotrivă românii și tătarii, astfel: Gelil Deniz din Valu lui Traian și-a adjudecat din nou marele premiu la categoriile 18 - 22 și open, Elvis Apaz a fost ocupantul locului II la Open, iar Nicușor Nicolae a urcat și el pe treapta secundă a podiumului la categoria de vârstă 18 - 22 de ani. La categoria 15 - 18 ani, marele premiu a fost adjudecat de Memet Neșir, iar locul doi de către Iseam Serhan. „Este o adevărată sărbătoare interetnică. Astfel de manifestări sunt binevenite atât pentru noi, etnicii tătari, prin intermediul lor ducând mai departe tradițiile noastre, dar și pentru populația majoritară alături de care conviețuim și care are astfel ocazia să cunoască frumusețea zestrei culturale a tătarilor dobrogeni”, a declarat Gelil Eserghep, delegatul filialei locale în Consiliul Reprezentanților al UDTTMR, care s-a implicat și financiar în organizarea evenimentului, alături și de alți sponsori. Frumusețea cântecelor și dansurilor tătărești a fost pusă în valoare de talentații membri ai Ansamblului Can-Su al filialei UDTTMR Techirghiol. Pe scena amenajată pe stadionul din Ciocârlia au urcat sâmbătă și Gheorghe Gheorghiu și Ștefania Rareș. Sărbătoarea s-a încheiat la căminul cultural din comună, unde a avut loc o seară tătărească tradițională, toplanti. Potrivit primarului comunei, Traian Dragomir, manifestările de sâmbătă au deschis seria evenimentelor de acest gen care se vor desfășura pe parcursul verii la Ciocârlia.