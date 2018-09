Festivalul Antic "Tomis" vă aşteaptă la Termele Romane

Festivalul Antic "Tomis" vă așteaptă la Termele Romane

Cea de-a șaptea ediție a Festivalului Antic „Tomis“ se va desfășura, în perioada 31 august - 2 septembrie, la Termele Romane din Constanța.Evenimentul, unic în țară, pune în valoare patrimoniul istoric dobrogean, prin activitățile desfășurate timp de trei zile. În tot acest timp, vor avea loc o mulțime de ateliere de meșteșuguri antice, prezentare de vestimentație veche, obiceiuri și tradiții antice ale grecilor, dacilor și romanilor. De asemenea, publicul prezent va putea lua parte la reconstituirile unor cunoscute bătălii din istorie.Deschiderea manifestărilor are loc chiar astăzi, la ora 10.00, apoi urmează parada războinicilor antici, cărora li se adaugă dansurile antice și luptele de gladiatori, dar și un moment artistic, un concert de muzică folk.Sâmbătă, 1 septembrie, spectatorii au ocazia de a participa la o serie de activități de tabără (ateliere de reconstituire istorică, meșteșuguri antice, demonstrații etc.), jocurile Tomisului, din care nu vor lipsi întreceri sportive antice, între reprezentanți ai asociațiilor participante.Duminică, 2 septembrie, între orele 10.00 - 17.00, toată lumea poate lua parte la atelierele de reconstituire istorică, dar și la reconstituirea unei bătălii din antichitate - Furia goților.Organizatorii festivalului sunt Asociația Culturală „Tomis” și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, cu sprijinul Consiliului Județean Constanța. Prin intermediul acestui eveniment, se încearcă, în primul rând, atragerea publicului tânăr, elevi și studenți, care, pe lângă activitățile menționate, vor putea asista la relansarea interesului public pentru limbile antice, cum ar fi greaca veche și latina. În plus, în cadrul festivalului, atât constănțenii, cât și turiștii vor găsi și o librărie de istorie și un cinematograf unde pot fi vizionate filme documentare despre cetățile antice din Dobrogea.Din punct de vedere economic, Festivalul Antic „Tomis” promovează monumentele și siturile istorice ale județului Constanța, care sunt și obiective turistice, stimulând, astfel, turismul cultural.